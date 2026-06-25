В ходе Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске планируется заключить около 160 соглашений на общую сумму свыше €10 млрд.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время открытия мероприятия.

Соглашения для Украины на URC

По ее словам, конференция станет самой масштабной за всю историю URC. В рамках мероприятия также будет объявлено о более чем 30 новых партнерствах, направленных на поддержку восстановления и развития Украины.

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Среди ключевых событий конференции:

участие более 80 украинских компаний в крупнейшей бизнес-ярмарке URC, которая объединит около 2 тыс. представителей бизнеса со всего мира;

запуск нового формата Энергетической платформы, которая должна стать постоянным механизмом привлечения международной поддержки для украинской энергетики;

презентация новых возможностей для инвестиций и развития частного сектора.

Юлия Свириденко отметила, что главными приоритетами Украины остаются безопасность, энергетическая устойчивость, развитие бизнеса и привлечение иностранных инвестиций.

По ее словам, восстановление Украины — это не только восстановление разрушенной инфраструктуры, но и инвестиция в более сильную Европу. Отдельным направлением остается укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса, который уже создает современные военные технологии и вносит вклад в европейскую безопасность.

Премьер-министр также подчеркнула важность нового финансового инструмента поддержки Украины объемом €90 млрд. Ожидается, что во время URC-2026 объявят о первом транше в размере €3,2 млрд.

— Это очередной сигнал доверия к Украине и поддержки наших реформ, — заявила Юлия Свириденко.

Она добавила, что символично то, что конференция проходит именно в польском Гданьске — городе, который стал одним из центров движения солидарности. По ее словам, лозунг Нет свободы без солидарности сегодня вновь приобретает особое значение в связи с общими вызовами в сфере безопасности.

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