Во временно оккупированном Крыму после ночной атаки и серии взрывов ввели режим временного ограничения электроснабжения.

Часть населенных пунктов осталась без света, а перебои в работе энергосетей повлияли и на водоснабжение.

Об этом сообщили оккупационное предприятие Крымэнерго, оккупационная администрация Севастополя и предприятие Вода Крыма.

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В оккупационном Крымэнерго заявили, что режим временного ограничения электроснабжения введен по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления.

Там утверждают, что это вынужденная мера для недопущения перегрузки энергосети и более масштабной аварии.

Оккупационная сторона сообщила, что почасовых графиков пока нет, а отключения проводятся выборочно — в зависимости от нагрузки и ситуации в сети.

По официальной версии оккупационных властей, после стабилизации работы энергосистемы ограничения должны отменить.

После ночных событий оккупационная администрация Севастополя обнародовала большой перечень территорий, где временно отсутствует электроснабжение.

Отключения затронули Инкерман, Северную сторону города, Нахимовский, Ленинский, Гагаринский и Балаклавский районы.

Также перебои зафиксировали в части пригородов, частного сектора и населенных пунктов Южного берега.

Из-за проблем со светом начались перебои с водоснабжением

После отключения электроэнергии оккупационное предприятие Вода Крыма заявило об аварийно-восстановительных работах и ограничении подачи воды.

В частности, в Симферополе проблемы объяснили остановкой работы насосных станций из-за аварии в сетях.

Также о перебоях или ограничениях сообщили в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Керченском и Феодосийском районах.

В части населенных пунктов заявили о пониженном давлении воды и временном прекращении подачи.

Напомним, что проблемы с электро- и водоснабжением полуострова стали следствием ночной атаки дронов по временно оккупированному Крыму в ночь на 25 июня.

По данным мониторинговых ресурсов и местных пабликов, взрывы раздавались в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также в Первомайском и Красноперекопском районах.

Также сообщалось, что под удар могли попасть Балаклавская и Таврическая ТЭС, а также район военного аэродрома Кача.

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