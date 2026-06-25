Над Кинбурнской косой подняли флаг Украины — Силы обороны показали кадры
- Силы обороны показали кадры с украинским флагом над Кинбурнской косой.
- Военные продолжают комплексную операцию на южном направлении.
- В Силах территориальной обороны заявили об отступлении российских войск с части позиций.
Силы обороны Украины показали кадры с государственным флагом над Кинбурнской косой. Украинские военные продолжают операцию на Южном направлении и усиливают давление на российские войска в районе Кинбурна.
Украинский флаг на Кинбурнской косе
В оперативно-тактической группировке войск Одесса сообщили, что украинские подразделения проводят комплексные мероприятия по поражению позиций оккупантов в этом районе.
В Региональном управлении Сил территориальной обороны Юг заявили, что в результате огневого поражения российские военные были вынуждены покинуть занимаемые позиции. По сообщению военных, оккупанты проводят эвакуацию уцелевшего личного состава и отходят с рубежей обороны.
— Сине-желтый флаг на Кинбурнской косе! — сообщили в Силах территориальной обороны.
Кинбурнский полуостров имеет стратегическое значение благодаря своему расположению на Юге Украины и контролю над акваторией Черного моря. Украинские военные отмечают, что операция на этом направлении продолжается.
Кинбурнская коса на карте
Кинбурнская коса — песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4–7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.
Территория Кинбурнской косы входит в состав Черноморского биосферного заповедника.
С 2022 года на косе российские оккупанты держали свои войска.
8 июня партизанское движение Атеш, сославшись на своего агента в штабе группировки войск РФ Днепр, сообщило, что оккупанты якобы начали покидать часть позиций на Кинбурнской косе. Причиной стали активные удары со стороны Сил обороны Украины.