Силы обороны Украины показали кадры с государственным флагом над Кинбурнской косой. Украинские военные продолжают операцию на Южном направлении и усиливают давление на российские войска в районе Кинбурна.

Украинский флаг на Кинбурнской косе

В оперативно-тактической группировке войск Одесса сообщили, что украинские подразделения проводят комплексные мероприятия по поражению позиций оккупантов в этом районе.

В Региональном управлении Сил территориальной обороны Юг заявили, что в результате огневого поражения российские военные были вынуждены покинуть занимаемые позиции. По сообщению военных, оккупанты проводят эвакуацию уцелевшего личного состава и отходят с рубежей обороны.

Сейчас смотрят

— Сине-желтый флаг на Кинбурнской косе! — сообщили в Силах территориальной обороны.

Кинбурнский полуостров имеет стратегическое значение благодаря своему расположению на Юге Украины и контролю над акваторией Черного моря. Украинские военные отмечают, что операция на этом направлении продолжается.

Кинбурнская коса на карте

Кинбурнская коса — песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4–7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Территория Кинбурнской косы входит в состав Черноморского биосферного заповедника.

С 2022 года на косе российские оккупанты держали свои войска.

8 июня партизанское движение Атеш, сославшись на своего агента в штабе группировки войск РФ Днепр, сообщило, что оккупанты якобы начали покидать часть позиций на Кинбурнской косе. Причиной стали активные удары со стороны Сил обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.