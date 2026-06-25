Мы проанализировали реальные розничные продажи химии для бассейна в Украине за последние полтора года – и именно эти данные вывели нас на приведенный ниже TOP 8.

Почему именно эти 8 средств: что показал анализ продаж aquafamily.ua

Работает правило Парето

Менее 20% позиций ассортимента дают более 60% сезонной выручки. Среди сотен комбинаций “таблеток и бутылок” существует четкое ядро – несколько средств, которые реально закрывают все типичные ситуации украинского частного бассейна.

Сезонность – экстремальная

Более половины всей годовой выручки приходится на июнь – июль. Практический вывод: базовые позиции (3-в-1, pH Minus, шок-хлор) разумно закупать в апреле – мае, а не в разгар сезона, когда ходовые фасовки реально заканчиваются на складах.

Сейчас смотрят

Четыре функциональные категории формируют ядро

Мультифункциональный хлор 3-в-1, pH Minus, шок-хлор и альгицид в сумме дают более половины всех продаж. К ним добавляются еще две обязательные позиции: тестер (без него все расходы – наугад) и коагулянт (для прозрачности, когда остальные параметры уже в норме). Это шесть позиций из восьми.

Украинская специфика добавляет еще две категории

StopMetal и MineralCleaner – это не “топ продаж” в классическом смысле, но их продажи имеют очень характерный сезонный профиль: StopMetal достигает пика в апреле – мае (первое наполнение из скважины), MineralCleaner – в сентябре-октябре (консервация). Без них первое и последнее наполнение сезона превращаются в стойкие пятна, которые потом годами не сходят.

Базовый набор: без чего не начнется сезон

Любой уход за водой базируется на трех принципах: контроль показателей, дезинфекция и механическая очистка. Если игнорировать хотя бы один этап, вода быстро испортится – особенно при температуре выше +25–28°C.

1. Тестер капельный AquaDoctor Basic Cl/Ph. Фундамент. Любые манипуляции без измерения хлора и pH – деньги на ветер.

Фундамент. Любые манипуляции без измерения хлора и pH – деньги на ветер. 2. Средство для снижения pH AquaDoctor pH Minus. В 90% случаев после наполнения pH растет. Если он выше 7.4, дезинфекция теряет эффективность на 50–80%, а кожа после купания начинает чесаться.

В 90% случаев после наполнения pH растет. Если он выше 7.4, дезинфекция теряет эффективность на 50–80%, а кожа после купания начинает чесаться. 3. Шок-хлор AquaDoctor C-60T. Быстрорастворимые таблетки мгновенно уничтожают бактерии, вирусы и органику. Без шоковой обработки запуск бассейна вообще невозможен – вода из скважины или крана не стерильна.

Быстрорастворимые таблетки мгновенно уничтожают бактерии, вирусы и органику. Без шоковой обработки запуск бассейна вообще невозможен – вода из скважины или крана не стерильна. 4. Хлор 3-в-1 AquaDoctor MC-T. После шоковой дезинфекции поддерживает стабильный уровень хлора. Содержит также альгицид и коагулянт – идеально для фоновой поддержки на 7–14 дней.

После шоковой дезинфекции поддерживает стабильный уровень хлора. Содержит также альгицид и коагулянт – идеально для фоновой поддержки на 7–14 дней. 5. Альгицид AquaDoctor AC или AC Mix. Хлор не всегда справляется со спорами водорослей. Альгицид делает стенки нескользкими и предотвращает позеленение воды.

Хлор не всегда справляется со спорами водорослей. Альгицид делает стенки нескользкими и предотвращает позеленение воды. 6. Коагулянт AquaDoctor FL. Склеивает микроскопические частицы грязи в хлопья, которые оседают на дно и легко собираются пылесосом. Именно этот препарат отвечает за бриллиантовый блеск воды.

Специальные средства под украинские условия

7. AquaDoctor SMe StopMetal. Если во время добавления хлора вода стала коричневой или ржавой – это реакция с металлами. StopMetal связывает ионы железа и марганца, возвращая прозрачность. Незаменим во время первого наполнения из скважины.

Если во время добавления хлора вода стала коричневой или ржавой – это реакция с металлами. StopMetal связывает ионы железа и марганца, возвращая прозрачность. Незаменим во время первого наполнения из скважины. 8. AquaDoctor MC MineralCleaner. Концентрат для смывания известкового налета со стенок без повреждения лайнера или плитки. Готовит бассейн к новому сезону или консервации.

Сезонное хранение

Если вы оставляете бассейн с водой на зиму (часто практикуется для бетонных и композитных чаш), понадобится AquaDoctor WC. Он предотвращает размножение бактерий и водорослей при низких температурах и существенно облегчает весенний запуск.

Фильтрация – обязательное условие работы химии

Без циркуляции даже самая качественная химия работает плохо: реагенты оседают в одной зоне, тогда как в другой начинают размножаться водоросли. Химия склеивает грязь, но физически вывести остатки из воды может только фильтровальная установка.

Химия для бассейна работает максимально эффективно только в комплексе. Соблюдение последовательности (замер pH → коррекция → дезинфекция → прозрачность) вместе с регулярной фильтрацией гарантирует стабильный результат. Выбирая проверенные препараты линейки AquaDoctor, вы инвестируете в безопасный и комфортный отдых.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.