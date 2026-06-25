ТОП 8 средств по уходу за водой в бассейне в 2026 году
Мы проанализировали реальные розничные продажи химии для бассейна в Украине за последние полтора года – и именно эти данные вывели нас на приведенный ниже TOP 8.
Почему именно эти 8 средств: что показал анализ продаж aquafamily.ua
Работает правило Парето
Менее 20% позиций ассортимента дают более 60% сезонной выручки. Среди сотен комбинаций “таблеток и бутылок” существует четкое ядро – несколько средств, которые реально закрывают все типичные ситуации украинского частного бассейна.
Сезонность – экстремальная
Более половины всей годовой выручки приходится на июнь – июль. Практический вывод: базовые позиции (3-в-1, pH Minus, шок-хлор) разумно закупать в апреле – мае, а не в разгар сезона, когда ходовые фасовки реально заканчиваются на складах.
Четыре функциональные категории формируют ядро
Мультифункциональный хлор 3-в-1, pH Minus, шок-хлор и альгицид в сумме дают более половины всех продаж. К ним добавляются еще две обязательные позиции: тестер (без него все расходы – наугад) и коагулянт (для прозрачности, когда остальные параметры уже в норме). Это шесть позиций из восьми.
Украинская специфика добавляет еще две категории
StopMetal и MineralCleaner – это не “топ продаж” в классическом смысле, но их продажи имеют очень характерный сезонный профиль: StopMetal достигает пика в апреле – мае (первое наполнение из скважины), MineralCleaner – в сентябре-октябре (консервация). Без них первое и последнее наполнение сезона превращаются в стойкие пятна, которые потом годами не сходят.
Базовый набор: без чего не начнется сезон
Любой уход за водой базируется на трех принципах: контроль показателей, дезинфекция и механическая очистка. Если игнорировать хотя бы один этап, вода быстро испортится – особенно при температуре выше +25–28°C.
- 1. Тестер капельный AquaDoctor Basic Cl/Ph. Фундамент. Любые манипуляции без измерения хлора и pH – деньги на ветер.
- 2. Средство для снижения pH AquaDoctor pH Minus. В 90% случаев после наполнения pH растет. Если он выше 7.4, дезинфекция теряет эффективность на 50–80%, а кожа после купания начинает чесаться.
- 3. Шок-хлор AquaDoctor C-60T. Быстрорастворимые таблетки мгновенно уничтожают бактерии, вирусы и органику. Без шоковой обработки запуск бассейна вообще невозможен – вода из скважины или крана не стерильна.
- 4. Хлор 3-в-1 AquaDoctor MC-T. После шоковой дезинфекции поддерживает стабильный уровень хлора. Содержит также альгицид и коагулянт – идеально для фоновой поддержки на 7–14 дней.
- 5. Альгицид AquaDoctor AC или AC Mix. Хлор не всегда справляется со спорами водорослей. Альгицид делает стенки нескользкими и предотвращает позеленение воды.
- 6. Коагулянт AquaDoctor FL. Склеивает микроскопические частицы грязи в хлопья, которые оседают на дно и легко собираются пылесосом. Именно этот препарат отвечает за бриллиантовый блеск воды.
Специальные средства под украинские условия
- 7. AquaDoctor SMe StopMetal. Если во время добавления хлора вода стала коричневой или ржавой – это реакция с металлами. StopMetal связывает ионы железа и марганца, возвращая прозрачность. Незаменим во время первого наполнения из скважины.
- 8. AquaDoctor MC MineralCleaner. Концентрат для смывания известкового налета со стенок без повреждения лайнера или плитки. Готовит бассейн к новому сезону или консервации.
Сезонное хранение
Если вы оставляете бассейн с водой на зиму (часто практикуется для бетонных и композитных чаш), понадобится AquaDoctor WC. Он предотвращает размножение бактерий и водорослей при низких температурах и существенно облегчает весенний запуск.
Фильтрация – обязательное условие работы химии
Без циркуляции даже самая качественная химия работает плохо: реагенты оседают в одной зоне, тогда как в другой начинают размножаться водоросли. Химия склеивает грязь, но физически вывести остатки из воды может только фильтровальная установка.
Химия для бассейна работает максимально эффективно только в комплексе. Соблюдение последовательности (замер pH → коррекция → дезинфекция → прозрачность) вместе с регулярной фильтрацией гарантирует стабильный результат. Выбирая проверенные препараты линейки AquaDoctor, вы инвестируете в безопасный и комфортный отдых.