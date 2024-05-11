Китаю в войне невыгодна полная победа РФ или Украины – Фесенко

После того, как на уходящей неделе генсек компартии Китая Си Цзиньпин совершил визит по странам Европы, стало очевидно, что Поднебесная ведет двойную политику в вопросе российско-украинской войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже призвал Си повлиять на президента РФ Владимира Путина относительно войны против Украины, но в Европе нет иллюзий относительно намерений официального Пекина.

Об этом Фактам ICTV рассказал украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

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Визит Си Цзиньпина в Европу

По словам Фесенко, в определенных вопросах Си может влиять на сдерживание Путина.

— Безусловно, Макрон, как и другие лидеры, призывают Китай, чтобы он влиял на Путина относительно прекращения войны. Но я абсолютно убежден, что в Париже, в Берлине или в Брюсселе нет никаких иллюзий, — говорит политолог.

Эксперт объясняет, что, прежде всего, причиной того, почему Си Цзиньпин не будет этого делать, является то, что это невыгодно Китаю.

— Он в принципе выбрал для Китая роль посредника, мирного посредника. Но, например, надо понимать, что Китаю не выгодно, чтобы победила в этой войне Украина, потому что Китай будет считать это победой Соединенных Штатов. Это для Китая неприемлемо, — говорит он.

В то же время официальному Пекину невыгодна и полная победа России, считает Фесенко.

— Но и полная победа России, именно полная, Китаю тоже не очень выгодна. Потому что тогда Россия станет конкурентом полноценным для КНР, а ведь Китай хочет, чтобы сохранялась зависимость России от Китая. Экономическая зависимость, прежде всего, как и политическая зависимость. И поэтому он будет дальше проводить такую двойную политику, — объясняет политолог.

Смотрите полное интервью с Владимиром Фесенко на Фактах ICTV уже завтра, 12 мая, в 19:00.

Напомним, Макрон ранее говорил, что Китай обязался не поддерживать поставку оружия в РФ.

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