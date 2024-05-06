Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал “обязательства” Китая “воздерживаться от продажи любого оружия” и “любой помощи Москве”.

Об этом он заявил, выступая перед прессой в Париже вместе с главой КНР Си Цзиньпином.

Китай обязался не продавать оружие России

— Мы уважаем давние связи между Китаем и Россией. И, учитывая эту сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, — заявил президент Франции, имея в виду продукцию, которая может быть использована в военных целях РФ.

Говоря об агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, Эммануэль Макрон заявил, что хочет “поддерживать тесный диалог” с Китаем, а Париж намерен воспользоваться визитом Си Цзиньпина, чтобы убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным действиям.

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— Я хотел бы поблагодарить вас за этот момент координации, которого вы желали перед визитом президента России Владимира Путина в Китай, который также позволит нам иметь общую повестку дня и определить, хотим ли мы двигаться к этому прочному миру, — продолжил он.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что у Запада нет “подхода, который заключается в стремлении к смене режима в Москве”.

Президент Франции также приветствовал “готовность” своего китайского коллеги “попросить все стороны, вовлеченные” в различные конфликты, “объявить олимпийское перемирие” во время Парижских игр этим летом.

Напомним, генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин прибыл в Париж днем 5 мая, чем начал свое шестидневное турне по странам Европы. Ожидается, что во Франции Си будет в понедельник и вторник, а после — поедет в Сербию и Венгрию.

Источник : Le Figaro

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