Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Китаю у війні невигідна повна перемога РФ чи України – Фесенко
Після того, як на тижні, що минає, генсек компартії Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит країнами Європи, стало очевидно, що Піднебесна веде подвійну політику щодо питання російсько-української війни.
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі закликав Сі вплинути на президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України, але в Європі немає ілюзій щодо намірів офіційного Пекіну.
Про це Фактам ICTV розповів український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.
Візит Сі Цзіньпіна до Європи
За словами Фесенка, у певних питаннях Сі може впливати на стримування Путіна.
– Безумовно, Макрон, як і інші лідери, закликають Китай, щоб він впливав на Путіна щодо припинення війни. Але я абсолютно переконаний, що в Парижі, в Берліні чи в Брюсселі немає жодних ілюзій, – каже політолог.
Експерт пояснює, що, передусім, причиною того, чому Сі Цзіньпін цього не робитиме, є те, що це невигідно Китаю.
– Він у принципі обрав для Китаю роль посередника, мирного посередника. Але, наприклад, треба розуміти, що Китаю невигідно, щоб перемогла в цій війні Україна, тому що Китай вважатиме це перемогою Сполучених Штатів. Це для Китаю неприйнятно, – каже він.
Водночас офіційному Пекіну невигідна й повна перемога Росії, вважає Фесенко.
– Але й повна перемога Росії, саме повна, Китаю теж не надто вигідна. Тому що тоді Росія стане повноцінним конкурентом для КНР, а Китай хоче, щоб зберігалася залежність Росії від Китаю. Економічна залежність, насамперед, як і політична залежність. І тому він буде далі проводити таку подвійну політику, – пояснює політолог.
Дивіться повне інтерв’ю з Володимиром Фесенком на Фактах ICTV вже завтра, 12 травня, о 19:00.
Нагадаємо, Макрон раніше казав, що Китай зобов’язався не підтримувати поставку зброї до РФ.