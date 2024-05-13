Андрей Белоусов — новый министр обороны РФ: кто он такой

Российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны, а его предшественника Сергея Шойгу — главой Совета безопасности РФ. Кадровые перестановки должен утвердить Совет Федерации на заседании 14 мая.

Факты ICTV собрали информацию о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове.

Андрей Белоусов биография

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.

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В конце 90-х консультировал российских премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Также был внештатным сотрудником глав правительств РФ Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.

В российских высших политических кругах Андрея Белоусова называют доверенным лицом Путина, которому можно поручить аудит военных расходов. Военного опыта у Белоусова нет.

Белоусов имеет степень доктора экономических наук и был президентом совета директоров РЖД. Несколько лет входил в совет директоров Роснефти.

С 2006 по 2012 годы был замминистра экономического развития и торговли РФ, а также директором Департамента экономики и финансов правительства. 2012-2013 — министр экономического развития Российской Федерации. 2013 — 2020 годах — помощник президента РФ.

Санкции против Андрея Белоусова

За поддержку аннексии Крыма и призыв к российским олигархам продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками США и Евросоюз с 2022 года внесли Белоусова в санкционный список.

По словам источников, именно Белоусов заверил Путина, что российская экономика в состоянии обеспечить присоединение Крыма и выдержать возможные после этого санкции.

Реакция Запада на назначение Белоусова

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов является всего лишь очередной марионеткой Путина.

Шаппс напомнил, что при Сергее Шойгу за два года войны Россия потеряла более 355 тыс. солдат. И теперь РФ нужен министр обороны, который изменил бы это губительное наследие и положил бы конец вторжению. Но Россия вместо этого получит лишь очередную марионетку Путина.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что кадровые перестановки в Минобороны РФ направлены на внутреннюю российскую аудиторию.

— Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны. Давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к мирным переговорам, — заявил Науседа.

Издание Politico отмечает, что назначение Белоусова министром обороны — признак того, что Путин хочет переключиться с одной передачи на другую, более чем через два года после начала войны в Украине.

Бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что назначение Андрея Белоусова позволит Путину оставить Шойгу в стороне и при этом привлечь человека, который сможет справиться с последствиями коррупции в российском Министерстве обороны.

Агентство Bloomberg пишет, что Путин доверяет Белоусову и считает его честным и некоррумпированным человеком.

Назначение Белоусова — это попытка Путина усилить контроль над военными делами в условиях затянувшейся войны в Украине. Назначение нового лица в Минобороны РФ стало актуальным после коррупционного скандала с участием бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, одного из ключевых помощников Шойгу.

Назначение Белоусова — прогноз военных аналитиков

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что своими кадровыми перестановками в Минобороны Владимир Путин готовится к затяжной войне в Украине и, возможно, к будущей конфронтации с НАТО.

По словам аналитиков ISW, назначение министром обороны РФ Белоусова указывает на обеспокоенность Путина масштабами коррупции в российских вооруженных силах и неэффективностью Минобороны в целом.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко сомневается, что назначение Белоусова будет для Украины иметь больше позитива, чем наоборот. Тут все зависит от двух факторов.

Первый, будет ли Белоусов занят реформированием и оптимизацией Минобороны РФ, в условиях войны на истощение, что для нас было бы крайне негативным. Второй фактор, будет ли Белоусов свои знания и умения направлять на то, чтобы филиграннее и в куда больших объемах, разворовывать военный бюджет, что для нас было бы просто идеально.

Как реагируют внутри России

Российское независимое издание Верстка со ссылкой на источник в Федеральном Собрании РФ пишет, что Андрей Белоусов будет отвечать за экономику так называемой специальной военной операции, а не за передвижение стрелочек по карте.

В российском правительстве Андрея Белоусова считают жестким государственником, у которого есть свое видение, как должна функционировать экономика России. И Путин его слушает.

Оптимизация военных расходов станет приоритетом нового министра обороны РФ. Однако пока неясно, сможет ли Белоусов реформировать структуру Министерства обороны и развить государственный оборонный заказ. Также неясно, как российские военные отреагируют на назначение “гражданского” министра обороны

Источники: The Insider, DW, Politico, Bloomberg

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