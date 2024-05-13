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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Андрій Бєлоусов – новий міністр оборони РФ: хто він такий

Андрій Бєлоусов
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони, а його попередника Сергія Шойгу – головою Ради безпеки РФ. Кадрові перестановки має затвердити Рада Федерації на засіданні 14 травня.

Факти ICTV зібрали інформацію про нового міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Андрій Бєлоусов біографія

Андрій Бєлоусов народився 17 березня 1959 року в сім’ї радянського економіста Рема Бєлоусова. У 1981 році закінчив економічний факультет Московського державного університету ім. Ломоносова.

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Наприкінці 90-х консультував російських прем’єрів Євгена Примакова і Сергія Степашина. Також був позаштатним співробітником глав урядів РФ Михайла Касьянова і Михайла Фрадкова.

У російських вищих політичних колах Андрія Бєлоусова називають довіреною особою Путіна, якому можна доручити аудит військових витрат. Військового досвіду Бєлоусов не має.

Новий міністр оборони має ступінь доктора економічних наук і був президентом ради директорів РЖД. Кілька років входив до ради директорів Роснефти.

З 2006-го до 2012 року був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі РФ, а також директором Департаменту економіки й фінансів уряду. В 2012-2013 рр. – міністр економічного розвитку Російської Федерації. У 2013-2020 рр. – помічник президента РФ.

Санкції проти Андрія Бєлоусова

Андрій Бєлоусов: біографія нового міністра оборони РФ

Getty Images

За підтримку анексії Криму і заклик до російських олігархів продовжити співпрацю з підсанкційними російськими банками США і Євросоюз із 2022 року внесли Бєлоусова до санкційного списку.

За словами джерел, саме Бєлоусов запевнив Путіна, що російська економіка в змозі забезпечити приєднання Криму і витримати можливі після цього санкції.

Реакція Заходу на призначення Бєлоусова

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що новий глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов є лише черговою маріонеткою Путіна.

Шаппс нагадав, що за Сергія Шойгу за два роки війни Росія втратила понад 355 тис. солдатів. І тепер РФ потрібен міністр оборони, який змінив би цю згубну спадщину і поклав би край вторгненню. Але Росія замість цього отримає лише чергову маріонетку Путіна.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що кадрові перестановки в Міноборони РФ спрямовані на внутрішню російську аудиторію.

– Усе це робиться для внутрішнього ринку, а також для продовження цієї війни. Не плекаймо ілюзій, що Володимир Путін готовий до мирних переговорів, – заявив Науседа.

Видання Politico зазначає, що призначення Бєлоусова міністром оборони – ознака того, що Путін хоче переключитися з однієї передачі на іншу  через два більше ніж роки після початку війни в Україні.

Колишній полковник британської військової розвідки Філіп Інгрем вважає, що призначення Андрія Бєлоусова дасть змогу Путіну утримати Шойгу на відстані, водночас привівши на його місце людину, яка зможе впоратися з наслідками корупції в російському Міністерстві оборони.

Агентство Bloomberg пише, що Путін довіряє Бєлоусову і вважає його чесною і некорумпованою людиною.

Призначення Бєлоусова – спроба Путіна посилити контроль над військовими справами в умовах тривалої війни в Україні. Призначення нового обличчя в Міноборони РФ стало актуальним після корупційного скандалу за участю колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, одного з ключових помічників Шойгу.

Призначення Бєлоусова – прогноз військових аналітиків

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що своїми кадровими перестановками в Міноборони Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні й, можливо, до майбутньої конфронтації з НАТО.

За словами аналітиків ISW, призначення міністром оборони РФ Бєлоусова свідчить про занепокоєння Путіна масштабами корупції в російських збройних силах і неефективністю Міноборони загалом.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко сумнівається, що призначення Бєлоусова матиме для України більше позитиву, ніж навпаки. Тут усе залежить від двох чинників.

Перший, чи буде Білоусов зайнятий реформуванням і оптимізацією Міноборони РФ в умовах війни на виснаження, що для нас було б вкрай негативним. Другий фактор, чи спрямовуватиме Бєлоусов свої знання та вміння на те, щоб філігранніше і в значно більших обсягах розкрадати військовий бюджет, що для нас було б просто ідеально.

Як реагують усередині Росії

Російське незалежне видання Верстка з посиланням на джерело у Федеральних Зборах РФ пише, що Андрій Бєлоусов відповідатиме за економіку так званої спеціальної воєнної операції, а не за пересування стрілочок по карті.

У російському уряді Андрія Бєлоусова вважають жорстким державником, у якого є своє бачення, як саме має функціонувати економіка Росії. І Путін його слухає.

Пріоритетом нового міністра оборони РФ стане оптимізація військових витрат. Але поки що незрозуміло, чи зможе Бєлоусов реформувати структуру Міноборони Росії і розвивати держоборонне замовлення. Також не зрозуміло, як російські військові відреагують на призначення “цивільного” міністра оборони.

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Джерела: The Insider, DW, Politico, Bloomberg

Війна в Україні, Володимир Путін, Росія, Сергій Шойгу
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