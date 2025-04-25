Какая численность населения Индии за последние годы: актуальные данные

Индия — южноазиатская страна на полуострове Индостан. Официальное название — Республика Индия.

По площади страна занимает седьмое место в мире. Ее территория составляет 3 287 590 км².

Индия является первой страной по численности населения (по некоторым данным, второй после КНР).

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Какая численность населения в Индии в 2025 году и какая была в другие годы — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Какая численность населения Индии в 2025 году и какая будет в будущем

Согласно данным ООН, в 2025 году население Индии составляет 1 461 463 038 человек. Это означает, что она остается самой многочисленной страной мира.

По прогнозам, к 2028 году Индия пересечет рубеж в 1,5 миллиарда населения. Прогнозируется, что численность населения достигнет пика в 2062 году. К 2100 году с 1,70 миллиарда человек количество населения уменьшится до 1,51 миллиарда.

Сейчас на долю Индии приходится лишь 2,4% мировой площади, но она имеет колоссальные показатели мирового населения — 17,78%. Однако прогнозируется, что к 2029 году население страны будет расти медленнее, чем в мире, поэтому ее глобальная доля будет уменьшаться.

К 2100 году 14,79% населения мира будет проживать в Индии, что на 3,01% меньше, чем пиковый уровень в 17,80% в 2029 году.

Население Индии по городам выглядит следующим образом:

Мумбаи — 12 691 836;

Дели — 10 927 986;

Бангалор — 5,104,047;

Колката — 4,631,392;

Ченнаи — 4 328 063;

Ахмадабад — 3 719 710;

Хайдарабад — 3 597 816;

Пуна — 2 935 744;

Сурат — 2 894 504;

Канпур — 2,823,249.

Индия: численность населения по годам

Общая численность населения основана на фактическом определении населения, которое включает всех жителей независимо от правового статуса или гражданства. Приведенные значения являются среднегодовыми оценками.

Согласно данным:

население Индии в 2023 году составило 1 428 627 663,00 (на 0,81% больше, чем в 2022 году);

население Индии в 2022 году составило 1 417 173 173,00 (на 0,68% больше, чем в 2021 году);

население Индии в 2021 году составило 1 407 563 842,00 (на 0,8% больше, чем в 2020 году);

население Индии в 2020 году составило 1 396 387 127,00 (на 0,96% больше, чем в 2019 году).

Население Индии в остальные годы выглядит следующим образом:

2019 — 1 383 112 050

2018 — 1 369 003 306;

2017 — 1 354 195 680;

2016 — 1 338 636 340;

2015 — 1 322 866 505;

2014 — 1 307 246 509;

2013 — 1 291 132 063;

2012 — 1 274 487 215;

2011 — 1 257 621 191;

2010 — 1 240 613 620.

Посмотреть подробнее информацию о численности населения Индии в предыдущие годы можно по ссылке.

Источник: Worldpopulationreview

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