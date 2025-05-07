Яка чисельність населення Індії за останні роки: актуальні дані
Індія — південноазійська країна на півострові Індостан. Офіційна назва — Республіка Індія.
За площею країна посідає сьоме місце у світі. Її територія становить 3 287 590 км².
Індія є першою країною за чисельністю населення (за деякими даними, другою після КНР).
Яка кількість населення в Індії у 2025 році та яка була в інші роки — читайте детальніше на Фактах ICTV.
Яка чисельність населення Індії у 2025 році та яка буде у майбутньому
Згідно з даними ООН, у 2025 році населення Індії становить 1 461 463 038 осіб. Це означає, що вона залишається найчисельнішою країною світу.
За прогнозами, до 2028 року Індія перетне рубіж у 1,5 мільярда населення. Прогнозується, що чисельність населення досягне піка у 2062 році. До 2100 року з 1,70 мільярда людей кількість населення зменшиться до 1,51 мільярда.
Наразі на частку Індії припадає лише 2,4% світової площі, але вона має колосальні показники світового населення — 17,78%. Проте прогнозується, що до 2029 року населення країни зростатиме повільніше, ніж у світі, тому її глобальна частка зменшуватиметься.
До 2100 року 14,79% населення світу буде проживати в Індії, що на 3,01% менше, ніж піковий рівень у 17,80% у 2029 році.
Населення Індії за містами:
- Мумбаї — 12 691 836;
- Делі — 10 927 986;
- Бенгалуру — 5,104,047;
- Колката — 4,631,392;
- Ченнай — 4,328,063;
- Ахмедабад — 3,719,710;
- Гайдарабад — 3,597,816;
- Пуне — 2,935,744;
- Сурат — 2,894,504;
- Канпур — 2,823,249.
Індія: чисельність населення за роками
Загальна чисельність населення базується на фактичному визначенні населення, яке охоплює всіх мешканців незалежно від правового статусу чи громадянства. Наведені значення є середньорічними оцінками.
Згідно з даними:
- населення Індії у 2023 році становило 1 428 627 663,00 (на 0,81% більше, ніж у 2022 році);
- населення Індії у 2022 році становило 1 417 173 173,00 (на 0,68% більше, ніж у 2021 році);
- населення Індії у 2021 році становило 1 407 563 842,00 (на 0,8% більше, ніж у 2020 році);
- населення Індії у 2020 році становило 1 396 387 127,00 (на 0,96% більше, ніж у 2019 році).
Населення Індії в інші роки:
- 2019 — 1 383 112 050;
- 2018 — 1 369 003 306;
- 2017 — 1 354 195 680;
- 2016 — 1 338 636 340;
- 2015 — 1 322 866 505;
- 2014 — 1 307 246 509;
- 2013 — 1 291 132 063;
- 2012 — 1 274 487 215;
- 2011 — 1 257 621 191;
- 2010 — 1 240 613 620.
Переглянути детальніше інформацію про чисельність населення Індії у попередні роки можна за посиланням.
Джерело: Worldpopulationreview