Иран и США провели третьи ядерные переговоры: СМИ раскрыли детали встречи

США и Иран завершили последние ядерные переговоры относительно того, может ли Тегеран продолжать обогащать уран. Обсуждения закончились серьезными разногласиями и обещанием встретиться снова.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ядерные переговоры США и Ирана

В переговорах, которые длились более четырех часов и стали третьими с начала этого месяца, участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник США Стив Уиткофф.

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Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что некоторые из разногласий очень серьезны. А высокопоставленный представитель администрации Трампа назвал субботнюю встречу позитивной и продуктивной, но воздержался от очерчивания пунктов разногласий. По словам чиновника, обе стороны вскоре снова встретятся в Европе.

Госсекретарь Марко Рубио накануне переговоров заявил, что Иран может иметь гражданскую ядерную программу при условии использования импортируемого ядерного топлива. Но это помешает Тегерану создавать ядерное оружие.

Иран уверяет, что его ядерная программа носит мирный характер, но в то же время не хочет зависеть от импортного топлива, а потому хочет иметь право обогащать собственный уран, который необходим для создания ядерного оружия.

Ядерная программа Ирана

Администрация президента Барака Обамы позволила Ирану обогащать собственное топливо, что проложило путь к ядерной сделке 2015 года. Это соглашение сначала позволило Тегерану производить уран, обогащенный до 3,67%, для гражданских целей, а впоследствии этот показатель значительно повысился.

После того как президент Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года, Иран активизировал свою ядерную программу и сейчас обогащает уран на 60%. Но такой уран можно быстро превратить в 90-процентный, необходимый для создания бомбы.

Иран ежемесячно производит достаточно обогащенного урана, необходимого для одного ядерного боезаряда. Для создания настоящего ядерного устройства понадобится еще несколько месяцев, хотя, по оценкам американской разведки, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не дал на это разрешения.

Трамп дал два месяца на заключение сделки и неоднократно угрожал применить военную силу, если Иран будет уклоняться от соглашения.

Накануне на юге Ирана прогремел взрыв — по меньшей мере восемь человек погибли и более 700 человек получили ранения. Взрыв произошел неподалеку от Маската, где проходил третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.

Источник : The Wall Street Journal

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