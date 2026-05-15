Сегодня, 15 мая, в Украине и в мире отмечают Международный день семьи. Также в нашей стране празднуют необычное событие – День соломенной шляпы.

Также на эту дату приходятся Международный день защиты климата, День исчезающих видов, День распространения информации о травмах спинного мозга и Международный день отказника от военной службы по убеждению совести.

Факты ICTV собрали информацию о светских и религиозных событиях 15 мая, именинах, народных приметах, а также советы, что можно и чего не стоит делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник — 15 мая 2026 года

Православная церковь вспоминает святого Пахомия Великого, который основал первые общежительные монастыри (киновии), разработал устав монашеской жизни и основал несколько крупных монастырских общин на берегах Нила.

Бывший римский воин прожил суровую жизнь в пустыне, посвятив себя молитве, труду и служению братии. Его реформы стали основой для дальнейшего развития монашества как организованной формы духовной жизни. По церковным преданиям, Пахомий имел дар исцеления и предвидения, что способствовало распространению его духовного авторитета среди верующих.

Какой сегодня, 15 мая 2026 года, день в Украине

15 мая отмечают Международный день семьи. Его ввела Генеральная ассамблея ООН в 1993 году, чтобы привлечь внимание к роли семьи в современном обществе. Это повод задуматься над важностью поддержки, любви и заботы в кругу самых близких.

На эту дату в Украине приходится и День соломенной шляпы – традиционного головного убора, который изготавливают из пшеничной или ржаной соломы, или, как вариант, из камыша. Считается, что эти материалы лучше защищают голову от лучей солнца.

Кто празднует день ангела 15 мая 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен, как Дмитрий, Игнат и Анастасия. Не забудьте поздравить родных и друзей, которые носят эти имена, с днем небесных покровителей.

Что нельзя делать 15 мая 2026 года

Ссоры, зависть и злые пожелания — под запретом, поскольку они негативно влияют на духовное состояние человека.

Нельзя отказывать в помощи и разглашать планы, чтобы они сбылись.

Не оставляйте беспорядок в доме: грязная посуда и разбросанные вещи могут притянуть негатив.

Не считайте деньги после захода солнца, чтобы избежать финансовых трудностей.

Что можно делать сегодня

День чествования святого Пахомия Великого считается благоприятным для добрых дел и духовного очищения. В этот день рекомендуется помогать нуждающимся, проявлять милосердие и поддерживать близких, поскольку верится, что добрые поступки возвращаются сторицей.

Этот период также благоприятен для сельскохозяйственных работ. Наши предки считали, что посев пшеницы, ржи, льна и овса именно в этот день обеспечит щедрый урожай. Перед началом работ крестьяне молились святому Пахомию, прося благословения.

Кроме того, 15 мая считается удачным днем для торговли и финансовых дел. В прошлом в этот день часто устраивали ярмарки, веря, что успешная торговля принесет прибыль на весь год.

Также существует традиция готовить большую кастрюлю каши и угощать ею всю семью. Считалось, что такая совместная трапеза обеспечит семье сытость и благополучие на весь год.

Народные приметы на 15 мая 2026 года

Если на осине много сережек — будет щедрый урожай овса и льна.

Соловей поет целый день — к хорошей погоде, замолкает — на дождь.

Если зацвела калина, время сеять рожь и пшеницу.

Теплая погода в этот день предвещает жаркое лето.

Красный закат солнца — на грозы.

Холодный ветер 15 мая — к прохладному лету.

