Рубио объяснил, почему США не вводят санкции против России

Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку через дипломатические усилия Вашингтон хочет сблизить “конфликтующие стороны”.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью NBC News.

Рубио объяснил, почему США не вводят санкции против РФ

По словам политика, президент США Дональд Трамп остается единственным, кто может завершить российско-украинскую войну.

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— В тот момент, когда вы начинаете делать подобное (вводить санкции, — Ред.), вы обрекаете себя на еще два года войны. Вы должны увидеть, что никто в мире не говорит с обеими сторонами, только США. И мы хотим быть уверенными, что мы не оставим работу, которую можно выполнить. И мы не хотим терять время на что-то, что не даст результата. Поэтому хотим быть уверены, что обе стороны стремятся к миру, и на что они готовы пойти ради этого, — сказал Рубио.

На вопрос, свидетельствуют ли последние заявления Дональда Трампа о возможности новых санкций против РФ, госсекретарь заявил, что “еще не время” для этого. По словам Рубио, президент США “знает, что у него есть эти варианты”, однако нацелен на заключение мирного соглашения.

Он уточнил, что США хотят убедиться, что исчерпали все другие варианты, которые могут “привести к миру”.

– Есть варианты, как быть с теми, кого мы считаем ответственными за нежелание мира. Однако мы предпочитаем не доходить до этого, поскольку это закрывает двери для дипломатии, — сообщил Рубио.

Марко Рубио добавил, что Вашингтон определится с ходом переговоров о прекращении огня “в течение следующих нескольких дней”, которые станут решающими.

Напомним, днем ранее президент США Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин обманывает его и не стремится завершить войну.

Перед этим Путин встретился со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом, где уверял американца о якобы готовности РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Источник : NBC News

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