В Риме открыли для посетителей гробницу Папы Римского Франциска__

Гробницу Папы Франциска открыли для посещения после похорон понтифика, которые состоялись в субботу.

Как пишет SkyNews, 88-летнего Папу Римского похоронили на частной церемонии в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме после службы в Ватикане.

Тысячи верующих прощаются с Папой Франциском

На прощание с Папой на площадь Святого Петра и прилегающие улицы собралось около 250 тыс. человек.

Сейчас смотрят

На надгробии Папы выгравировано только одно слово — Franciscus — его имя на латинском языке.

Сегодня католики начали приходить к могиле, выстроившись в очередь, чтобы почтить место последнего упокоения Папы Франциска.

На опубликованных фото и видео видно простую белую могилу понтифика с одной белой розой. Над могилой на стене размещена копия его нагрудного креста. Теплый свет подсвечивает место захоронения.

— Папа Франциск для меня был вдохновением, путеводителем, — рассказал верующий Элиас Каравальял. Он пришел к могиле, чтобы попрощаться и поблагодарить понтифика.

Гробницу открыли на второй день из девятидневного официального траура по Папе Франциску.

После завершения траура состоится конклав, на котором изберут нового Папу. В воскресенье также отслужили мессу на площади Святого Петра в Ватикане.

До полудня воскресенья более 30 тыс. человек успели пройти мимо могилы. После обеда к ней пришли кардиналы.

Pope Francis’ tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV — Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Еще до своего избрания Папой в марте 2013 года Франциск имел особую привязанность к базилике Санта-Мария-Маджоре, где хранится византийская икона Богородицы — Salus Populi Romani (Спасение Римского Народа).

Уже как глава Католической Церкви он молился перед этой иконой перед началом и после завершения каждой зарубежной поездки.

Папа Франциск, который стал первым иезуитским Папой в истории, умер в Пасхальный понедельник в результате инсульта во время восстановления после двусторонней пневмонии.

После похоронной церемонии простой деревянный гроб с телом Папы установили на открытый папамобиль и провезли более трех миль по сердцу столицы Италии до базилики Санта-Мария-Маджоре.

Вдоль маршрута собрались толпы людей, чтобы отдать последний долг понтифику.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.