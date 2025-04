В Риме открыли для посетителей гробницу Папы Римского Франциска__

Гробницу Папы Франциска открыли для посещения после похорон понтифика, которые состоялись в субботу.

Как пишет SkyNews, 88-летнего Папу Римского похоронили на частной церемонии в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме после службы в Ватикане.

На прощание с Папой на площадь Святого Петра и прилегающие улицы собралось около 250 тыс. человек.

На надгробии Папы выгравировано только одно слово — Franciscus — его имя на латинском языке.

Сегодня католики начали приходить к могиле, выстроившись в очередь, чтобы почтить место последнего упокоения Папы Франциска.

На опубликованных фото и видео видно простую белую могилу понтифика с одной белой розой. Над могилой на стене размещена копия его нагрудного креста. Теплый свет подсвечивает место захоронения.

Гробницу открыли на второй день из девятидневного официального траура по Папе Франциску.

После завершения траура состоится конклав, на котором изберут нового Папу. В воскресенье также отслужили мессу на площади Святого Петра в Ватикане.

До полудня воскресенья более 30 тыс. человек успели пройти мимо могилы. После обеда к ней пришли кардиналы.

Pope Francis’ tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV

— Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025