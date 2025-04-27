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Ирина Гамалий, редактор сайта

В Риме открыли для посетителей гробницу Папы Римского Франциска__

гробниця Папи Франциска
Фото: Getty Images

Гробницу Папы Франциска открыли для посещения после похорон понтифика, которые состоялись в субботу.

Как пишет SkyNews, 88-летнего Папу Римского похоронили на частной церемонии в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме после службы в Ватикане.

Тысячи верующих прощаются с Папой Франциском

На прощание с Папой на площадь Святого Петра и прилегающие улицы собралось около 250 тыс. человек.

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На надгробии Папы выгравировано только одно слово — Franciscus — его имя на латинском языке.

Сегодня католики начали приходить к могиле, выстроившись в очередь, чтобы почтить место последнего упокоения Папы Франциска.

На опубликованных фото и видео видно простую белую могилу понтифика с одной белой розой. Над могилой на стене размещена копия его нагрудного креста. Теплый свет подсвечивает место захоронения.

— Папа Франциск для меня был вдохновением, путеводителем, — рассказал верующий Элиас Каравальял. Он пришел к могиле, чтобы попрощаться и поблагодарить понтифика.

Гробницу открыли на второй день из девятидневного официального траура по Папе Франциску.

После завершения траура состоится конклав, на котором изберут нового Папу. В воскресенье также отслужили мессу на площади Святого Петра в Ватикане.

До полудня воскресенья более 30 тыс. человек успели пройти мимо могилы. После обеда к ней пришли кардиналы.

Базилика Санта-Мария-Маджоре

Еще до своего избрания Папой в марте 2013 года Франциск имел особую привязанность к базилике Санта-Мария-Маджоре, где хранится византийская икона Богородицы — Salus Populi Romani (Спасение Римского Народа).

Уже как глава Католической Церкви он молился перед этой иконой перед началом и после завершения каждой зарубежной поездки.

Папа Франциск, который стал первым иезуитским Папой в истории, умер в Пасхальный понедельник в результате инсульта во время восстановления после двусторонней пневмонии.

После похоронной церемонии простой деревянный гроб с телом Папы установили на открытый папамобиль и провезли более трех миль по сердцу столицы Италии до базилики Санта-Мария-Маджоре.

Вдоль маршрута собрались толпы людей, чтобы отдать последний долг понтифику.

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