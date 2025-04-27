Европейских политиков критикуют из-за селфи перед похоронами Папы Франциска

Перед погребением Папы Римского Франциска несколько членов польской делегации и премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зедер сделали селфи, за что получили шквал критики в соцсетях.

Об этом информируют польский телеканал TVN24 и немецкое издание Tagesspiegel.

Селфи польских политиков

Пресс-служба Ватикана опубликовала в сети X фото, на котором видно, как польская делегация прибывает на церемонию прощания.

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На фотографии изображены президент Польши Анджей Дуда вместе с первой леди, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и спикер Сейма Шимон Головня. Последний делает фото на телефон.

Przybyła polska delegacja z prezydentem Dudą pic.twitter.com/CMVjJ6aUeL — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) April 26, 2025

Опубликованное фото вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей и польских политиков. Пользователи отметили, что спикер Сейма похож на “школьника на экскурсии” и призвали его вести себя соответственно ситуации.

В ответ на критику Головня выложил фотографию, которую, вероятно тогда сделал, и написал, что “надо совсем не иметь стыда, чтобы в такой момент разжигать политическую войну”.

В другой заметке он пояснил, что фотографировал “не себя, а многотысячную толпу, которая заполнила площадь Святого Петра”.

Другие участники польской делегации поделились селфи в своих соцсетях. В частности, среди них были депутаты Михал Войцик и Роман Гертих.

— Фото сделано перед началом церемоний… И, чтобы избежать недоразумений: я сделал его не во время мессы, — ответил на критику Войцик.

Премьера Баварии критикуют за улыбку на фото

Не обошел осуждения и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который также сделал селфи перед церемонией. На фото он улыбается, что вызвало обвинения в неуважении к печальному событию.

Gerade in Rom gelandet: Nun geht es im Konvoi mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Vatikan zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst #Franziskus. pic.twitter.com/FgbiwUVSNW — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 26, 2025

Председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала селфи с похорон “действительно неприличными” и отметила, что “похороны Папы — это не Октоберфест”.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции — Доме Святой Марты в Ватикане. Ему было 88 лет.

Понтифик страдал от двусторонней пневмонии и проходил лечение в больнице. Похоронная церемония состоялась 26 апреля.

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