Ребенок повредил картину Ротко, которая стоит десятки миллионов евро

В абстрактную картину Марка Ротко Серый, оранжевый на бордовом, №8 (Grey, Orange on Maroon, No. 8), которая экспонируется в роттердамском музее Depot Boijmans Van Beuningen, вмешалась рука маленького посетителя — ребенок поцарапал полотно.

Ребенок повредил картину культового художника

Об инциденте официально сообщила администрация музея, отметив, что повреждения являются поверхностными. В нижней части произведения видны мелкие царапины на не покрытом лаком слое краски. Картина, созданная Ротко в 1960 году, имеет впечатляющие размеры — 2,3 на 2,6 метра — и была центральной частью коллекции главного музея Boijmans Van Beuningen, который сейчас закрыт на масштабную реконструкцию.

— Были привлечены специалисты по реставрации из Нидерландов и других стран. Мы исследуем следующие шаги по восстановлению картины. Ожидаем, что в будущем она снова будет выставлена, — говорится в заявлении музея.

Сумму ущерба не разглашают, равно как и стоимость самой картины. Известно лишь, что полотно было приобретено в 1970-х годах за неназванную сумму.

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В музее пояснили, что оценка стоимости такого произведения зависит от его состояния, размера, рамы и других факторов, и в случае продажи обязательно будет привлечен эксперт от международного аукциона. Однако, по некоторым оценкам, картина, пострадавшая от рук ребенка, может стоить €50 млн (более $56 млн).

Кто такой Марк Ротко

Американский художник латвийского происхождения Марк Ротко, который умер в 1970 году, известен своими “живописными полями цвета” — крупноформатными полотнами с прямоугольниками насыщенных тонов.

Его работы регулярно продаются на аукционах за десятки миллионов долларов. Например, в ноябре 2023 года на Sotheby’s в Нью-Йорке картина Без названия, 1968 была продана за $23,9 млн.

Источник : CNN

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