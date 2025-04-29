Дитина пошкодила картину Ротко, що коштує десятки мільйонів євро

В абстрактну картину Марка Ротко Сірий, помаранчевий на бордовому, №8 (Grey, Orange on Maroon, No. 8), яка експонується у роттердамському музеї Depot Boijmans Van Beuningen, втрутилася рука маленького відвідувача – дитина подряпала полотно.

Дитина пошкодила картину культового митця

Про інцидент офіційно повідомила адміністрація музею, зазначивши, що пошкодження є поверхневими. У нижній частині твору видно дрібні подряпини на не вкритому лаком шарі фарби. Картина, створена Ротко у 1960 році, вражає розмірами – 2,3 на 2,6 метра. Вона була центральною частиною колекції головного музею Boijmans Van Beuningen, який наразі закритий на масштабну реконструкцію.

– Було залучено фахівців із реставрації з Нідерландів та інших країн. Ми досліджуємо наступні кроки з відновлення картини. Очікуємо, що в майбутньому вона знову буде виставлена, – йдеться в заяві музею.

Суму збитків не розголошують, так само як і вартість самої картини. Відомо лише, що полотно було придбане у 1970-х роках за неназвану суму.

Зараз дивляться

У музеї пояснили, що оцінка вартості подібного твору залежить від його стану, розміру, рами та інших факторів, і в разі продажу в ній обов’язково брав би участь експерт від міжнародного аукціону. Втім, за деякими оцінками, картина, що постраждала від руки дитини, може коштувати €50 млн (понад $56 млн).

Хто такий Марк Ротко

Американський художник латвійського походження Марк Ротко, який помер у 1970 році, відомий своїми “живописними полями кольору” – великоформатними полотнами з прямокутниками насичених тонів.

Його роботи регулярно продаються на аукціонах за десятки мільйонів доларів. Наприклад, у листопаді 2023 року на Sotheby’s у Нью-Йорку картину Без назви, 1968 було продано за $23,9 млн.

Джерело : CNN

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