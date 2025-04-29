Латвия продолжает последовательно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что страна готовится передать Вооруженным силам Украины еще 1,5 тыс. боевых беспилотников.

1,5 тыс. боевых БпЛА

— Еще 1 500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину, — сообщил министр в своем посте.

По его словам, для поддержки обороноспособности ВСУ в первой половине 2025 года две латвийские компании поставят 12 тыс. дронов в рамках международной Коалиции дронов.

Сейчас смотрят

Напомним, что Drone Coalition была создана 14 февраля 2024 года по инициативе Латвии и при поддержке Великобритании.

Проект объединяет 17 европейских стран, которые обеспечивают поставки военных БпЛА для Украины. Общая сумма затрат в 2024 году составила 1,8 млрд евро.

Читайте также
Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria до конца 2025 года
Patria

Источник: Андрис Спрудс

Связанные темы:

Война в УкраинеДрониВСУЛатвия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.