Латвия отправила Украине 1,5 тыс. боевых дронов
Латвия продолжает последовательно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что страна готовится передать Вооруженным силам Украины еще 1,5 тыс. боевых беспилотников.
— Еще 1 500 боевых дронов направляются из Латвии в Украину, — сообщил министр в своем посте.
По его словам, для поддержки обороноспособности ВСУ в первой половине 2025 года две латвийские компании поставят 12 тыс. дронов в рамках международной Коалиции дронов.
Another 1,500 combat drones are on their way from Latvia to Ukraine.
In the first half of the year, two Latvian companies will deliver 12,000 drones as part of the Drone Coalition.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/644p0gXn8b
— Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 28, 2025
Напомним, что Drone Coalition была создана 14 февраля 2024 года по инициативе Латвии и при поддержке Великобритании.
Проект объединяет 17 европейских стран, которые обеспечивают поставки военных БпЛА для Украины. Общая сумма затрат в 2024 году составила 1,8 млрд евро.
Источник: Андрис Спрудс