Латвія відправила Україні 1,5 тис. бойових дронів

Латвія продовжує послідовно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що країна готується передати Збройним силам України ще 1,5 тис. бойових безпілотників.

1,5 тис. бойових БпЛА

— Ще 1 500 бойових дронів прямують із Латвії в Україну, — повідомив міністр у своєму дописі.

За його словами, для підтримки обороноздатності ЗСУ у першій половині 2025 року дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів у рамках міжнародної Коаліції з дронів

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Нагадаємо, що Drone Coalition було створено 14 лютого 2024 року за ініціативи Латвії та підтримки Великої Британії.

Проєкт об’єднує 17 європейських країн, які забезпечують постачання військових БпЛА для України. Загальна сума витрат у 2024 році сягнула 1,8 млрд євро.

Джерело: Андріс Спрудс

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