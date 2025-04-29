Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Латвія відправила Україні 1,5 тис. бойових дронів

Дрони
Фото: Генштаб ЗСУ

Латвія продовжує послідовно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що країна готується передати Збройним силам України ще 1,5 тис. бойових безпілотників.

1,5 тис. бойових БпЛА

— Ще 1 500 бойових дронів прямують із Латвії в Україну, — повідомив міністр у своєму дописі.

За його словами, для підтримки обороноздатності ЗСУ у першій половині 2025 року дві латвійські компанії поставлять 12 тис. дронів у рамках міжнародної Коаліції з дронів

Зараз дивляться

Нагадаємо, що Drone Coalition було створено 14 лютого 2024 року за ініціативи Латвії та підтримки Великої Британії.

Проєкт об’єднує 17 європейських країн, які забезпечують постачання військових БпЛА для України. Загальна сума витрат у 2024 році сягнула 1,8 млрд євро.

Читайте також
Латвія передасть Україні бронетранспортери Patria до кінця 2025 року
Patria

Джерело: Андріс Спрудс

Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Латвія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь