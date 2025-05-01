Трамп может уволить Уолтца: СМИ называют Уиткоффа следующим советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Об этом Politico рассказали сразу пять человек, знакомых с этим решением.

Советника Трампа по нацбезопасности могут уволить

Причиной возможного увольнения Уолтца называют потерю доверия со стороны других должностных лиц администрации.

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Хотя решение еще не окончательное, разговоры о его увольнении продолжаются уже несколько недель. По словам источников, в Белом доме уже начали активно обсуждать кандидатов на замену.

— Президент до сих пор сопротивлялся давлению по увольнению должностных лиц Кабинета министров и других высокопоставленных советников, — пишет Politico.

Для Уолтца, который ранее был конгрессменом от Флориды и военным ветераном, такая отставка стала бы серьезным ударом. В то же время известно, что Трамп часто меняет свои решения, даже если уже объявлял их публично.

В Белом доме пока официально не комментируют эту ситуацию. Пресс-секретарь Каролина Ливитт лишь сказала, что не будет отвечать на информацию из анонимных источников.

Пока не понятно, кто может занять место советника Трампа по нацбезопасности, если Уолтца уволят. Но среди вероятных его преемников называют специального посланника Трампа Стива Уиткоффа, который занимается переговорами с Россией, Ираном и ХАМАС. Но, как сообщает источник Axios, спецпосланник не заинтересован в этой должности.

Также рассматриваются кандидатуры политического советника президента Стивена Миллера, старшего директора Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастьяна Горки и специального посланника президента по специальным миссиям Ричарда Гренелла.

Как сообщают источники, вместе с Уолтцем может уйти и его заместитель Алекс Вонг. При этом Fox News сообщает, что оба уже уволены.

Напомним, в марте Майкл Уолтц оказался в центре скандала после того, как случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждали удары США по Йемену.

Уолтц признал свою ошибку и взял ответственность за инцидент. Тогда как в медиа появились предположения о возможной его отставке.

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