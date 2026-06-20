Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква возвращает Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша.

О своем решении Игорь Жовква написал в сети Facebook.

Жовква возвращает польский орден: что известно

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил о решении вернуть Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, которым был награжден в 2022 году.

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В своем заявлении он подчеркнул, что решение польской стороны о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла не может восприниматься ни как морально справедливое, ни как политически оправданное.

— Для меня большой честью было принять польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша, врученную мне в 2022 году за развитие украинско-польского взаимопонимания и партнерства. Но в нынешних обстоятельствах не считаю возможным и дальше сохранять эту награду. С уважением к польскому народу и благодарностью всем полякам, которые поддерживали и поддерживают Украину, принял решение вернуть орден, — отметил Жовква.

Он подчеркнул, что Украина сегодня платит высокую цену за свободу и безопасность всей Европы, а награждение Зеленского в 2023 году, по его словам, было признанием мужества украинского народа и вклада Сил обороны в защиту Европы.

Жовква также напомнил о сложной истории украино-польских отношений, отметив, что будущее сотрудничества должно строиться на принципе взаимного уважения и исторического примирения.

Он также поблагодарил польских семей, добровольцев и должностных лиц за поддержку Украины и отметил важность сохранения взаимного уважения как основы двусторонних отношений.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ранее принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла, считающегося самой высокой государственной наградой страны.

Это произошло после решения Зеленского назвать одно из украинских военных подразделений в честь героев УПА.

После этого ряд украинских чиновников заявили о возвращении или отказе от польских государственных наград.

В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о намерении вернуть Командорский крест ордена За заслуги перед Польшей.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста этого же ордена.

Также посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о возвращении Кавалерского креста Ордена заслуг Республики Польша.

Фото: Игорь Жовква

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