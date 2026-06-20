В Никопольском районе Днепропетровской области Укрпочта временно приостановила работу передвижных отделений после того, как российские войска атаковали почтовые автомобили FPV-дронами.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Приостановка работы Укрпочты в Никополе: что известно

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили о временной приостановке работы передвижных отделений Укрпочты в Никопольском районе из-за осложнений ситуации безопасности в результате российских обстрелов.

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По данным ведомства, во время очередной атаки российских войск на Никополь FPV-дронами под удар попали два автомобиля Укрпочты, осуществлявших доставку почтовых услуг в общинах района.

Транспортные средства были уничтожены.

В министерстве отметили, что работники не пострадали — во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

Отмечается, что это уже четвертый автомобиль Укрпочты, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю по причине российских атак.

— Решение о временной приостановке работы передвижных отделений принято из соображений безопасности работников и жителей общин. В настоящее время прорабатываются альтернативные решения и дополнительные меры защиты, — говорится в сообщении.

Ожидается, что работу передвижных отделений удастся возобновить уже в ближайшие сутки.

Несмотря на атаки, Укрпочта продолжает оказывать услуги в прифронтовых районах.

Напомним, 17 июня вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль 61-го передвижного отделения Укрпочты.

В результате удара пострадал водитель.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

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