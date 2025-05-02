Euroclear конфискует €3 млрд из замороженных российских активов — Reuters

Международная клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать около трех миллиардов евро замороженных российских активов и перераспределить их между западными инвесторами.

Зеркальный ответ на российские действия

Этот шаг стал ответом на действия Москвы, которая недавно изъяла €3 млрд наличности Euroclear, хранившейся в России, — в компенсацию российским инвесторам, которые понесли потери из-за санкций.

Таким образом, ЕС применил стратегию, утвержденную в конце 2023 года.

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Это первый случай, когда страны ЕС позволяют использовать тело замороженных российских активов, а не только проценты с них, как было раньше (например, в случае помощи Украине).

Решение стало возможным после разрешения правительства Бельгии, полученного в марте 2025 года. Клиенты Euroclear были предупреждены письмом от 1 апреля.

Миллиарды под арестом, сотни исков

По предварительным оценкам, общий объем замороженных российских активов в Euroclear превышает €180 млрд.

Россия подала судебные иски с требованием возврата средств. Однако ситуация обострилась после того, как Москва сама приняла законодательные изменения, которые позволили ей конфисковывать активы западных компаний.

К подобным юридическим спорам привлечена и немецкая компания Clearstream, подразделение немецкой фондовой биржи, которое, как и Euroclear, хранит ценные бумаги для трейдеров.

Источник : Reuters

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