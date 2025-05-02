Россия будет помогать Талибану в борьбе с ИГИЛ в Афганистане

Россия заявляет, что поможет Талибану в борьбе с афганской ветвью группировки Исламское государство.

Об этом заявил российским государственным медиа специальный представитель Москвы в Афганистане Замир Кабулов.

Россия хочет помогать Талибану в борьбе с ИГИЛ

— Мы видим и ценим усилия, которые талибы прилагают в борьбе с афганским крылом ИГИЛ. Мы будем оказывать посильную помощь властям (Афганистана, — Ред.) через специализированные структуры, — сказал Кабулов.

В прошлом году Владимир Путин заявил, что Афганистан, которым руководит Талибан, теперь является “союзником” России в борьбе с терроризмом, а в прошлом месяце Москва исключила Талибан из списка террористических организаций, в который он был внесен в 2003 году.

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Пока непонятно, какую форму примет любая российская помощь.

Напомним, в апреле Соединенные Штаты объявили о решении вывести около 600 своих военных из Сирии, в результате чего в этой ближневосточной стране останется менее тысячи американских солдат. Войск США продолжат сотрудничать с курдскими силами, чтобы сдерживать боевиков Исламского государства (ИГИЛ).

Источник : Sky News

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