Росія допомагатиме Талібану в боротьбі з ІДІЛ в Афганістані
Росія заявляє, що допоможе Талібану у боротьбі з афганською гілкою угруповання Ісламська держава.
Про це заявив російським державним медіа спеціальний представник Москви в Афганістані Замір Кабулов.
Росія хоче допомагати Талібану у боротьбі з ІДІЛ
– Ми бачимо і цінуємо зусилля, які таліби докладають у боротьбі з афганським крилом ІДІЛ. Ми будемо надавати посильну допомогу владі (Афганістану, – Ред.) через спеціалізовані структури, – сказав Кабулов.
Минулого року Володимир Путін заявив, що Афганістан, яким керує Талібан, тепер є “союзником” Росії у боротьбі з тероризмом, а минулого місяця Москва виключила Талібан зі списку терористичних організацій, до якого він був внесений у 2003 році.
Наразі незрозуміло, якої форми набуде будь-яка російська допомога.
Нагадаємо, у квітні Сполучені Штати оголосили про рішення вивести близько 600 своїх військових із Сирії, внаслідок чого в цій близькосхідній країні залишиться менше тисячі американських солдатів. Військ США продовжать співпрацювати із курдськими силами, щоб стримувати бойовиків Ісламської держави (ІДІЛ).