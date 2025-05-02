Росія допомагатиме Талібану в боротьбі з ІДІЛ в Афганістані

Росія заявляє, що допоможе Талібану у боротьбі з афганською гілкою угруповання Ісламська держава.

Про це заявив російським державним медіа спеціальний представник Москви в Афганістані Замір Кабулов.

Росія хоче допомагати Талібану у боротьбі з ІДІЛ

– Ми бачимо і цінуємо зусилля, які таліби докладають у боротьбі з афганським крилом ІДІЛ. Ми будемо надавати посильну допомогу владі (Афганістану, – Ред.) через спеціалізовані структури, – сказав Кабулов.

Минулого року Володимир Путін заявив, що Афганістан, яким керує Талібан, тепер є “союзником” Росії у боротьбі з тероризмом, а минулого місяця Москва виключила Талібан зі списку терористичних організацій, до якого він був внесений у 2003 році.

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Наразі незрозуміло, якої форми набуде будь-яка російська допомога.

Нагадаємо, у квітні Сполучені Штати оголосили про рішення вивести близько 600 своїх військових із Сирії, внаслідок чого в цій близькосхідній країні залишиться менше тисячі американських солдатів. Військ США продовжать співпрацювати із курдськими силами, щоб стримувати бойовиків Ісламської держави (ІДІЛ).

Джерело : Sky News

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