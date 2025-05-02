Социальная сеть Трампа: сравнение с другими платформами

В 2021 году нынешний президент США Дональд Трамп анонсировал создание собственной социальной сети — Truth Social. Проект был представлен как “альтернатива большой техноцензуре”, то есть ответ на блокировку Трампа в Twitter (ныне X), Facebook и других платформах. Truth Social позиционирует себя как сеть свободы слова.

Факты ICTV узнавали, сколько активных пользователей имеет социальная сеть Дональда Трампа, и сравнили ее с другими платформами.

Социальная сеть Truth Social: что известно

Truth Social — это социальная сеть, созданная компанией Trump Media & Technology Group (TMTG). Платформа стартовала в феврале 2022 года (в США) и доступна в первую очередь для американских пользователей.

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Основная цель Truth Social, по словам разработчиков, — обеспечить свободу выражения взглядов, преимущественно консервативной части населения, которая якобы часто подвергается цензуре на других площадках.

Основные функции Truth Social:

Публикации (Truths) — аналог твитов;

Репосты (ReTruths) — аналог ретвитов;

Комментарии, лайки, учетные записи — все по привычной схеме соцсетей;

Без алгоритмической ленты — пользователи видят контент в хронологическом порядке;

Акцент на политической свободе — контент не модерируют так жестко, как в Twitter или Facebook.

Truth Social доступна через iOS (в App Store), веб-версию и на Android.

Платформа построена на основе Mastodon — программного обеспечения с открытым кодом, что вызвало определенную критику из-за несоблюдения условий лицензии в начале проекта.

По состоянию на январь 2025 года, по данным статистики, Truth Social насчитывала около 6,3 млн активных пользователей в месяц. С момента запуска приложение загрузили более 4,36 млн раз, при этом среднедневное количество загрузок составляет около 8 000.

Аудитория в основном — сторонники Трампа и правых политических идей.

Сравнение Truth Social с другими соцсетями

Социальная сеть Трампа, по сравнению с другими соцсетями, не пользуется бешеной популярностью. MAU (Monthly Active Users) — это сокращение от “ежемесячные активные пользователи”. Это метрика, которая показывает, сколько уникальных пользователей заходили или взаимодействовали с платформой как минимум один раз в течение последних 30 дней.

Этот показатель часто используют для оценки популярности или роста социальных сетей, приложений и онлайн-сервисов.

Сравнение популярности соцсетей по количеству активных пользователей:

Facebook имеет более 3 млрд активных ежемесячных пользователей (MAU). Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире по количеству пользователей.

активных ежемесячных пользователей (MAU). Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире по количеству пользователей. Twitter (X), по разным оценкам, имеет от 586 млн до 650 млн активных ежемесячных пользователей (MAU).

активных ежемесячных пользователей (MAU). Blue Sky. Количество зарегистрированных пользователей составляет более 35 млн . Активность пользователей растет, но платформа значительно меньше Facebook и Twitter.

. Активность пользователей растет, но платформа значительно меньше Facebook и Twitter. Threads достигла 320 млн ежемесячных активных пользователей (MAU). Такие данные во время презентации финансовых результатов Meta назвал генеральный директор компании Марк Цукерберг. Этот показатель подтверждает стремительный рост платформы, частично благодаря интеграции с Instagram, что облегчает регистрацию и доступ к ее функциям.

ежемесячных активных пользователей (MAU). Такие данные во время презентации финансовых результатов Meta назвал генеральный директор компании Марк Цукерберг. Этот показатель подтверждает стремительный рост платформы, частично благодаря интеграции с Instagram, что облегчает регистрацию и доступ к ее функциям. Truth Social имеет значительно меньшую аудиторию — 6,3 млн MAU.

Источник : Forbes

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