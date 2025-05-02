Война РФ против Украины не завершится в ближайшее время, нужен компромисс — Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил сомнения относительно быстрого завершения полномасштабной войны России против Украины.

США выражают сомнения относительно быстрого завершения войны

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что конфликт, который длится уже более трех лет, не имеет предпосылок для быстрого урегулирования.

— Это не закончится в ближайшее время, — заявил Вэнс, добавив, что США пытаются способствовать поиску компромисса между сторонами конфликта.

Он подчеркнул, что завершение войны остается за Россией и Украиной.

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По словам Вэнса, украинское возмущение агрессией РФ понятно, однако он поставил под сомнение целесообразность дальнейших потерь.

— Да, конечно, украинцы возмущены тем, что к ним вторглись. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат за несколько километров территории тем или иным образом? — добавил он.

Несмотря на пессимизм относительно сроков завершения боевых действий, Вэнс выразил осторожный оптимизм относительно потенциальных переговоров.

— Трудно сказать, что я уверен. Решение принимать России и Украине. Мы лишь привлекаем их к разговору. Мы сейчас в том месте, когда надо сказать хватит гибели тысяч и тысяч молодых людей, — отметил вице-президент США.

Как сообщалось, в течение последних недель администрация Трампа активизировала усилия по продвижению мирного урегулирования.

По информации СМИ, США уже подготовили окончательное предложение, предусматривающее, в частности, признание российского контроля над Крымом и смягчение санкций против Москвы.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что ознакомилось с текстом мирных инициатив, которые украинские и европейские официальные лица передали американской стороне во время встреч в Лондоне.

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