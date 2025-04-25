Reuters опубликовало полный текст “мирного соглашения” Трампа: что оно предусматривает

Сегодня агентство Reuters обнародовало текст мирного соглашения, которое, по его данным, специальный представитель президента США Стив Уиткофф презентовал представителям европейских стран на встрече в Париже 17 апреля.

Reuters публикует документ без изменений. Официального подтверждения его подлинности нет.

Ключевые положения мирного соглашения

Постоянное прекращение огня. Стороны должны немедленно начать технические переговоры по реализации договоренностей.

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Гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Гарантами будут выступать европейские страны и другие желающие государства.

Вступление в НАТО и ЕС:

Украина обязуется не стремиться ко вступлению в НАТО.

Украина сохраняет право продолжить курс на членство в ЕС.

Территориальные вопросы:

США юридически признают контроль России над Крымом.

США фактически признают контроль России над Луганском, а также частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина восстанавливает контроль над Харьковской областью.

Украина получает контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, которые будут администрироваться под наблюдением США. Электроэнергия будет поставляться обеим сторонам.

Украина получает беспрепятственный доступ к Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

США и Украина подписывают соглашение об экономическом сотрудничестве, в частности в сфере добычи полезных ископаемых.

Украина должна быть полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.

Санкции против России, введенные с 2014 года, будут отменены.

Восстанавливается экономическое сотрудничество между США и Россией, в частности в энергетическом секторе.

Реакция Украины и США

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма Россией.

— Нам не о чем говорить на эту тему — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины, — сказал он 22 апреля.

В ответ на заявление Зеленского президент США Дональд Трамп опубликовал критическое сообщение, в котором заявил, что Крым в 2014 году был “сдан без единого выстрела”. Также он отметил, что высказывания украинского президента “препятствуют мирным переговорам”.

Зеленский ответил, добавив заявление бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который в Крымской декларации 2018 года подтвердил неизменную позицию США: Россия не имеет права посягать ни на одну украинскую территорию.

23 апреля во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы требовал от Украины юридически отказаться от Крыма.

По словам Сикорского, Рубио также подчеркнул, что Украина как суверенное государство имеет право развивать свои Вооруженные силы и оборонную промышленность.

Сегодня в интервью Time Трамп прокомментировал ход переговоров по завершению войны. Он снова заявил, что стремление Киева к членству в НАТО стало причиной начала войны.

— Я не думаю, что они когда-то смогут вступить в НАТО. Я считаю, что именно это… вызвало войну — когда они начали говорить о вступлении. Если бы эта тема не поднималась, было бы гораздо больше шансов, что войны не было бы вообще, — сказал Трамп.

По Крыму Трамп заявил, что Россия “забрала его у Обамы” (речь идет об аннексии Крыма в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама — Ред.)

Он также поставил под сомнение, сможет ли Украина вернуть полуостров.

Президент США выразил убеждение, что достичь мирного соглашения между Россией и Украиной возможно.

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