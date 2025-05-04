Франция изготовит для Украины 1200 авиабомб AASM Hammer в 2025 году — СМИ

В 2025 году Франция планирует довести объемы производства высокоточных авиационных бомб AASM Hammer до 1200 единиц, что значительно превышает показатель 2023 года — 830 комплектов.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Франция изготовит для Украины бомбы AASM Hammer

AASM Hammer является одним из ключевых видов вооружения, которые Франция передает Украине в рамках военно-технической помощи. С начала полномасштабной войны производство этих боеприпасов во Франции выросло в четыре раза.

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Модульные системы AASM разработаны компанией Safran Electronics and Defense, которая специализируется на оборонных технологиях, авиационных двигателях и ракетных системах. Оружие активно используется боевой авиацией ВСУ.

— Инерциальная система отслеживает пространственное положение и скорость, благодаря чему обеспечивается точная навигация к цели, — отметил директор по операциям Safran Жан-Ноэль Махье.

Президент компании Франк Содо подчеркнул, что “многофункциональность AASM Hammer позволяет эффективно применять их с истребителей МиГ и Су”, которые находятся на вооружении Украины.

Кроме того, по словам Содо, система устойчива к помехам в спутниковой связи, что делает ее эффективной даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Характеристики AASM Hammer

Серийное производство бомб AASM началось в начале 2000-х, а первые поставки — в 2007 году.

Базовые платформы: бомбы Mk 82 (250 кг), BLU 109 или Mk 8 (1 тонна);

бомбы Mk 82 (250 кг), BLU 109 или Mk 8 (1 тонна); Дальность действия: до 70 км, в зависимости от высоты сброса (от 20 до 100 км);

до 70 км, в зависимости от высоты сброса (от 20 до 100 км); Совместимые самолеты: Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1 с системой HASAS;

Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1 с системой HASAS; Структура: передний модуль наведения + задний модуль с двигателем;

передний модуль наведения + задний модуль с двигателем; Устойчивость к GPS-противодействию обеспечивает сохранение точности при помехах.

В Le Parisien также отмечают, что осенью 2023 года Safran менее чем за четыре месяца адаптировала систему к украинским самолетам.

Это стало прямым ответом на проблемы с точностью американских JDAM, которые теряли эффективность под действием вражеских систем РЭБ.

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