Франція виготовить для України 1 200 авіабомб AASM Hammer у 2025 році – ЗМІ

У 2025 році Франція планує довести обсяги виробництва високоточних авіаційних бомб AASM Hammer до 1200 одиниць, що значно перевищує показник 2023 року – 830 комплектів.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Франція виготовить для України бомби AASM Hammer

AASM Hammer є одним із ключових видів озброєння, які Франція передає Україні в межах військово-технічної допомоги. Від початку повномасштабної війни виробництво цих боєприпасів у Франції зросло у чотири рази.

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Модульні системи AASM розроблені компанією Safran Electronics and Defense, яка спеціалізується на оборонних технологіях, авіаційних двигунах і ракетних системах. Зброя активно використовується бойовою авіацією ЗСУ.

– Інерціальна система відстежує просторове положення й швидкість, завдяки чому забезпечується точна навігація до цілі, – зазначив директор з операцій Safran Жан-Ноель Мах’є.

Президент компанії Франк Содо наголосив, що “багатофункціональність AASM Hammer дозволяє ефективно застосовувати їх із винищувачів МіГ і Су”, які перебувають на озброєнні України.

Крім того, за словами Содо, система стійка до перешкод у супутниковому зв’язку, що робить її ефективною навіть в умовах активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Характеристики AASM Hammer

Серійне виробництво бомб AASM почалося на початку 2000-х, а перші постачання – 2007 року.

Базові платформи: бомби Mk 82 (250 кг), BLU 109 або Mk 8 (1 тонна);

бомби Mk 82 (250 кг), BLU 109 або Mk 8 (1 тонна); Дальність дії: до 70 км, залежно від висоти скидання (від 20 до 100 км);

до 70 км, залежно від висоти скидання (від 20 до 100 км); Сумісні літаки: Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1 з системою HASAS;

Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1 з системою HASAS; Структура: передній модуль наведення + задній модуль із двигуном;

передній модуль наведення + задній модуль із двигуном; Стійкість до GPS-протидії забезпечує збереження точності при завадах.

У Le Parisien також зазначають, що восени 2023 року Safran менш ніж за чотири місяці адаптувала систему до українських літаків.

Це стало прямою відповіддю на проблеми з точністю американських JDAM, які втрачали ефективність під дією ворожих систем РЕБ.

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