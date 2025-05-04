Франція виготовить для України 1 200 авіабомб AASM Hammer у 2025 році – ЗМІ
У 2025 році Франція планує довести обсяги виробництва високоточних авіаційних бомб AASM Hammer до 1200 одиниць, що значно перевищує показник 2023 року – 830 комплектів.
Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.
Франція виготовить для України бомби AASM Hammer
AASM Hammer є одним із ключових видів озброєння, які Франція передає Україні в межах військово-технічної допомоги. Від початку повномасштабної війни виробництво цих боєприпасів у Франції зросло у чотири рази.
Модульні системи AASM розроблені компанією Safran Electronics and Defense, яка спеціалізується на оборонних технологіях, авіаційних двигунах і ракетних системах. Зброя активно використовується бойовою авіацією ЗСУ.
– Інерціальна система відстежує просторове положення й швидкість, завдяки чому забезпечується точна навігація до цілі, – зазначив директор з операцій Safran Жан-Ноель Мах’є.
Президент компанії Франк Содо наголосив, що “багатофункціональність AASM Hammer дозволяє ефективно застосовувати їх із винищувачів МіГ і Су”, які перебувають на озброєнні України.
Крім того, за словами Содо, система стійка до перешкод у супутниковому зв’язку, що робить її ефективною навіть в умовах активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Характеристики AASM Hammer
Серійне виробництво бомб AASM почалося на початку 2000-х, а перші постачання – 2007 року.
- Базові платформи: бомби Mk 82 (250 кг), BLU 109 або Mk 8 (1 тонна);
- Дальність дії: до 70 км, залежно від висоти скидання (від 20 до 100 км);
- Сумісні літаки: Rafale, F-16, Mirage 2000, Mirage F1 з системою HASAS;
- Структура: передній модуль наведення + задній модуль із двигуном;
- Стійкість до GPS-протидії забезпечує збереження точності при завадах.
У Le Parisien також зазначають, що восени 2023 року Safran менш ніж за чотири місяці адаптувала систему до українських літаків.
Це стало прямою відповіддю на проблеми з точністю американських JDAM, які втрачали ефективність під дією ворожих систем РЕБ.