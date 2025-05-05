”Голливуд приходит в упадок: Трамп анонсировал 100% пошлину на фильмы, снятые не в США

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 100% таможенный сбор на все фильмы, снятые за пределами страны.

В обращении, опубликованном на платформе Truth Social, он заявил, что иностранные правительства целенаправленно переманивают американских кинопроизводителей с помощью налоговых льгот.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025

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— Голливуд и многие другие регионы в США приходят в упадок. Это скоординированные действия других стран — а значит, угроза национальной безопасности. Кроме всего прочего, это еще и пропаганда! — написал Трамп, добавив, что хочет, чтобы фильмы снова снимали в Америке.

Пошлина от Трампа для киноотрасли — что известно

По президентскому распоряжению, Министерство торговли США и торговый представитель уже начали разработку механизма внедрения тарифа. Это подтвердил министр торговли Говард Латник в заметке на платформе X. Однако никаких деталей относительно способа расчета пошлины, будет ли она распространяться на стриминговые платформы, пока нет.

Объявление вызвало волну обсуждений в Голливуде. Представители киноиндустрии пытаются выяснить, коснутся ли новые пошлины фильмов американских студий, которые снимали за рубежом, в частности в Канаде, Великобритании или Австралии. По данным исследовательской компании ProdPro, в 2023 году половина расходов на крупнобюджетные проекты (более $40 млн) пришлась именно на иностранные локации.

В ответ на заявление Трампа политики Австралии и Новой Зеландии уже пообещали отстаивать права своих национальных киноиндустрий. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что правительство “будет безоговорочно защищать экранный сектор”. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призвал дождаться подробностей, заверив, что страна останется “активным игроком в этой сфере”.

Кинопроизводство в США — статистика

Кино- и телепродукция в Лос-Анджелесе за последнее десятилетие сократилась почти на 40%, частично из-за более выгодных условий за рубежом.

Несмотря на призывы киносообщества, Калифорния до сих пор уступает популярностью местам вроде Торонто, Ванкувера или Центральной Европы. Критики отмечают, что тариф может иметь катастрофические последствия.

— Месть со стороны других стран уничтожит нашу индустрию. У нас гораздо больше потерь, чем потенциальной выгоды, — заявил экс-чиновник Минторга Уильям Рейнш.

Ранее Трамп уже вводил жесткие торговые ограничения, в частности против Китая, что вызвало экономическое напряжение и новые квоты на американские фильмы на китайском рынке — втором по величине в мире.

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