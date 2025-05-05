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”Голливуд приходит в упадок: Трамп анонсировал 100% пошлину на фильмы, снятые не в США

Дональд Трамп вводить мита на фільми
Фото: Getty Images, Pexels

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 100% таможенный сбор на все фильмы, снятые за пределами страны.

В обращении, опубликованном на платформе Truth Social, он заявил, что иностранные правительства целенаправленно переманивают американских кинопроизводителей с помощью налоговых льгот.

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— Голливуд и многие другие регионы в США приходят в упадок. Это скоординированные действия других стран — а значит, угроза национальной безопасности. Кроме всего прочего, это еще и пропаганда! — написал Трамп, добавив, что хочет, чтобы фильмы снова снимали в Америке.

Пошлина от Трампа для киноотрасли — что известно

По президентскому распоряжению, Министерство торговли США и торговый представитель уже начали разработку механизма внедрения тарифа. Это подтвердил министр торговли Говард Латник в заметке на платформе X. Однако никаких деталей относительно способа расчета пошлины, будет ли она распространяться на стриминговые платформы, пока нет.

Объявление вызвало волну обсуждений в Голливуде. Представители киноиндустрии пытаются выяснить, коснутся ли новые пошлины фильмов американских студий, которые снимали за рубежом, в частности в Канаде, Великобритании или Австралии. По данным исследовательской компании ProdPro, в 2023 году половина расходов на крупнобюджетные проекты (более $40 млн) пришлась именно на иностранные локации.

В ответ на заявление Трампа политики Австралии и Новой Зеландии уже пообещали отстаивать права своих национальных киноиндустрий. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил, что правительство “будет безоговорочно защищать экранный сектор”. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призвал дождаться подробностей, заверив, что страна останется “активным игроком в этой сфере”.

Кинопроизводство в США — статистика

Кино- и телепродукция в Лос-Анджелесе за последнее десятилетие сократилась почти на 40%, частично из-за более выгодных условий за рубежом.

Несмотря на призывы киносообщества, Калифорния до сих пор уступает популярностью местам вроде Торонто, Ванкувера или Центральной Европы. Критики отмечают, что тариф может иметь катастрофические последствия.

— Месть со стороны других стран уничтожит нашу индустрию. У нас гораздо больше потерь, чем потенциальной выгоды, — заявил экс-чиновник Минторга Уильям Рейнш.

Ранее Трамп уже вводил жесткие торговые ограничения, в частности против Китая, что вызвало экономическое напряжение и новые квоты на американские фильмы на китайском рынке — втором по величине в мире.

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Дональд Трамп

Источник: Reuters, The Guardian
Голливуд, Дональд Трамп
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