”Голливуд приходит в упадок: Трамп анонсировал 100% пошлину на фильмы, снятые не в США

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 100% таможенный сбор на все фильмы, снятые за пределами страны.

В обращении, опубликованном на платформе Truth Social, он заявил, что иностранные правительства целенаправленно переманивают американских кинопроизводителей с помощью налоговых льгот.

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by…

