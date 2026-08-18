РФ нарастила удары: Корецкий дал неутешительный прогноз на зиму
- Из-за роста интенсивности российских ударов по инфраструктуре будущая зима в Украине будет сложной, поэтому правительство активно готовит учебные заведения к работе в условиях возможных блэкаутов и обстрелов.
- По словам премьер-министра Сергея Корецкого, для безопасности и непрерывности обучения детей в стране расширяют сеть подземных школ.
Будущая зима в Украине будет сложной из-за существенного роста интенсивности российских ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Об этом во время образовательной конференции Серпнева 2026 сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Корецкий о подготовке к зиме
По словам главы правительства, регионы и государственные предприятия уже реализуют планы устойчивости, чтобы максимально подготовиться к началу отопительного сезона в Украине.
В частности, идет активное строительство защитных сооружений для школьников. Он рассказал, что уже выделено 1 млрд грн специально на обустройство укрытий в детских садах.
Корецкий рассказал, что если в 2025 году было построено 96 подземных школ, то до конца текущего года будут функционировать около 200 объектов.
Вместе с мерами безопасности продолжается подготовка учебных заведений к возможным отключениям электроснабжения:
- 19,5 тыс. детсадов и школ уже оснащены генераторами, солнечными панелями и накопителями энергии;
- 220 заведений дополнительно получат специальное оборудование в этом году для обеспечения бесперебойной работы во время длительных отключений.
Как подчеркнул премьер-министр, главная задача правительства состоит в том, чтобы воздушные тревоги, российские обстрелы и отсутствие электроэнергии не останавливали учебный процесс для украинских детей.