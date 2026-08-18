Взрывы в Киеве: город атакуют дроны, работает ПВО
Мощные взрывы в Киеве прогремели вечером во вторник, 18 августа. Российские войска пытались атаковать столицу реактивными дронами.
Информацию о взрывах подтверждают журналисты Фактов ICTV.
Взрывы в Киеве: какие последствия 18 августа
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки беспилотника, однако не возник пожар.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
– Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, – говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что фиксировались реактивные беспилотники в районе Киевского водохранилища, двигавшиеся по южному курсу. Вскоре украинские военнослужащие уточнили, что дроны направляются в сторону Броваров и на Дарницу.
Атаки дронами на Киевскую область 18 августа
Как уточнили в Киевской ОВА, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру области.
По состоянию на 7:30 утра, в Броварском районе повреждено офисное здание, складские помещения и частный дом.
Следует отметить, что в течение 18 августа неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги в Киеве и области из-за угрозы применения реактивных беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.