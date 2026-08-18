Мощные взрывы в Киеве прогремели вечером во вторник, 18 августа. Российские войска пытались атаковать столицу реактивными дронами.

Информацию о взрывах подтверждают журналисты Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве: какие последствия 18 августа

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки беспилотника, однако не возник пожар.

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В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

– Опасность сохраняется, поэтому призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что фиксировались реактивные беспилотники в районе Киевского водохранилища, двигавшиеся по южному курсу. Вскоре украинские военнослужащие уточнили, что дроны направляются в сторону Броваров и на Дарницу.

Атаки дронами на Киевскую область 18 августа

Как уточнили в Киевской ОВА, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру области.

По состоянию на 7:30 утра, в Броварском районе повреждено офисное здание, складские помещения и частный дом.

Следует отметить, что в течение 18 августа неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги в Киеве и области из-за угрозы применения реактивных беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 637-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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