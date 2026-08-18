Компания OpenAI с 18 августа начнет внедрять специальную версию ChatGPT для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет с усиленными ограничениями в отношении опасного контента и дополнительными мерами защиты психического здоровья.

Об этом сообщает Financial Times.

OpenAI вводит специальную версию ChatGPT для подростков

С 18 августа OpenAI начнет внедрять специальную версию ChatGPT для подростков в возрасте от 13 до 17 лет по всему миру.

Сейчас смотрят

В ней будет действовать более строгий контроль за генерацией изображений и контентом, связанным с самоповреждением, насилием, расстройствами пищевого поведения и сексом.

Решение компании было принято на фоне многочисленных судебных исков против OpenAI со стороны семей, которые заявляют, что их дети пострадали из-за использования ChatGPT. Компания также готовится к потенциально рекордному IPO в течение следующего года.

Повышенное внимание к влиянию искусственного интеллекта на молодежь наблюдается на фоне того, как несколько стран, в частности Великобритания, движутся к запрету социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Такие ограничения обычно не распространяются на чат-боты на базе искусственного интеллекта, однако они усилили давление на технологические компании.

На OpenAI подала в суд семья Адама Рейна, 16-летнего подростка из Калифорнии, который покончил с собой после того, как обсудил возможность самоубийства с ChatGPT. Согласно судебным документам, чат-бот предоставил ему подробные инструкции.

Семьи детей, погибших во время массовой стрельбы в канадской школе в феврале, также подали иск против OpenAI. Это произошло после того, как выяснилось, что подросток-стрелок в течение нескольких месяцев перед нападением обсуждал свои насильственные намерения с ChatGPT.

Аккаунт был заблокирован за несколько месяцев до этого, однако компания не обратилась в правоохранительные органы.

В ChatGPT есть функция родительского контроля, которая отправляет предупреждения об опасности в ситуациях повышенного риска. Например, уведомление может появиться, если ребенок обсуждает самоубийство или самоповреждение.

В новой версии для подростков также предусмотрены предупреждения о расстройствах пищевого поведения и насилии.

— Это баланс между правом подростка на приватность и серьезностью самого вреда, — сказала Лорен Джонас, руководитель отдела по работе с молодежью и семьями в OpenAI.

ChatGPT для подростков будет направлять пользователей на образовательные приложения.

Сервис также будет чаще напоминать о необходимости делать перерывы и будет иметь “часы тишины” — периоды, которые пользователи или родители могут установить, когда ChatGPT будет заблокирован.

Джонас отметила, что OpenAI “в настоящее время не видит проблемы с нежелательным использованием или чрезмерным использованием ChatGPT”. Однако из-за недостатка исследований в этой сфере компания “выбрала консервативный подход”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.