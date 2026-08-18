Кандидат на должность главы Минобороны Евгений Хмара уволится с военной службы до голосования по его кандидатуре в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Евгений Хмара уволится с военной службы

— У нас сейчас проходит встреча с кандидатами на должности министра обороны и министра иностранных дел. Евгений Хмара на мой вопрос подтвердил, что до голосования по его кандидатуре на должность министра обороны он уже будет гражданским лицом, — написал депутат в соцсетях.

Железняк отметил, что увольнение Хмары с военной службы происходит в соответствии с Законом Украины О воинской обязанности и военной службе (статья 26) в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.

Сейчас смотрят

По словам депутата, Хмара подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны.

— То есть на данный момент он военнослужащий, но очень скоро это изменится, — утверждает нардеп.

Напомним, 16 июля Верховная Рада по представлению премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины. По квоте президента не были назначены министры иностранных дел и обороны.

С 20 июля правительство временно возложило исполнение обязанностей министра обороны Украины на Евгения Хмару.

17 июля Зеленский освободил Хмару от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций А СБУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.