Премьер Румынии Чолаку уходит в отставку из-за неутешительных результатов выборов

Премьер-министр Румынии и председатель Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку объявил, что подает в отставку после неутешительных результатов для возглавляемой им коалиции в первом туре президентских выборов.

Об этом сообщило румынское издание G4Media.ro.

Премьер Румынии подает в отставку

Заявление Чолаку сделал после завершения заседания руководящих органов Социал-демократической партии. По его словам, вечером 5 мая он официально подаст заявление об увольнении с должности премьер-министра.

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Чолаку уточнил, что представители его политической силы проведут консультации с другими партнерами по коалиции, чтобы определить, останутся ли министры от PSD временно в составе правительства. Ранее глава правительства не исключал возможного выхода социал-демократов из правящей коалиции.

— Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур, — заявил Чолаку.

Премьер подчеркнул, что дальнейшая политическая конфигурация в Румынии будет формироваться с участием нового президента, которого изберут 18 мая. Именно он “вместе с партиями, которые могут создать большинство в парламенте, решит, кто будет управлять страной и кто станет премьер-министром”.

После того как отставка Чолаку будет принята, временного главу правительства должен назначить исполняющий обязанности президента страны Илие Боложан. По данным румынских СМИ, одним из потенциальных кандидатов на должность временного премьера называют министра образования Даниэля Давида.

Выборы президента в Румынии

4 мая в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Победа ультраправого кандидата вызывает беспокойство относительно будущих вызовов для ЕС, пишет The Guardian.

Джордже Симион — 38-летний ультраправый политик и сторонник Дональда Трампа — получил 40,96% голосов. Он выступает против военной помощи Украине и продвигает суверенистскую и социально-консервативную повестку дня.

Результат Симиона почти вдвое превысил результат кандидата, занявшего второе место, — мэра Бухареста Никушора Дана, и оказался выше прогнозов предвыборных опросов. Оба кандидата вышли во второй тур, который должен состояться 18 мая.

Никушор Дан набрал 20,99% голосов и менее чем на один процентный пункт опережает Крина Антонеску — проевропейского бывшего сенатора, которого поддерживали правящая Социал-демократическая партия (PSD) и правоцентристская Национал-либеральная партия (PNL).

— Это не просто электоральная победа, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, кто до сих пор верит в Румынию — свободную, уважаемую, суверенную страну. Я здесь, чтобы служить румынам, а не наоборот, — заявил Симион после обнародования результатов.

Он подчеркнул, что поддерживает ЕС “как центр для разнообразных и суверенных наций, а не как жесткую систему с унифицированными политиками”.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, комментируя результаты выборов, заявила, что румынские избиратели послали “очень хороший бумеранг” президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, намекая на обвинения, что Брюссель стоит за отменой предыдущих выборов в прошлом году.

Партия Симиона — Альянс за объединение румын (AUR) — выросла из антивакцинаторского движения и сейчас является второй по величине политической силой в стране. Симион одержал победу в 36 из 47 избирательных округов Румынии, а также получил 61% голосов на выборах за рубежом.

55-летний Никушор Дан, математик по образованию и основатель партии Союз за спасение Румынии (USR), проводил кампанию как независимый кандидат с проевропейской и антикоррупционной платформой. Он назвал второй тур “битвой за убеждение румын, что страна должна сохранить проевропейское направление”.

Президент Румынии выполняет полуисполнительную роль с существенными полномочиями в сферах внешней политики, национальной безопасности, оборонного бюджета и назначения судей. Президент также представляет страну на международной арене и может накладывать вето на важные решения ЕС.

В случае победы Симиона Румыния, которая имеет общую границу с Украиной и является членом ЕС и НАТО, может отойти от общеевропейского курса и стать еще одной деструктивной силой в ЕС наряду с Венгрией и Словакией.

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