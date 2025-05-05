В Саратове партизаны сожгли трансформаторную подстанцию – Атеш
Агенты партизанского движения Атеш провели успешную операцию по выводу из строя трансформаторной подстанции в российском Саратове. Диверсия привела к серьезным последствиям для критически важной инфраструктуры оккупантов.
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— В результате нашей акции было полностью нарушено электроснабжение двух базовых станций сотовой связи, — говорится в сообщении.
В Атеш говорят, что эти станции обеспечивали связь в районах расположения ключевых промышленных объектов Саратова.
Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Газпроммаш, заводе Пирогрупп, а тиакже “мобилизационном центре, используемом оккупантами для координации своих преступных действий”.
— Прекращение работы этих станций связи серьезно затруднит координацию действий противника, осложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов в организации обороны, — добавили в Атеш.
???? #АТЕШ вывел из строя подстанцию в Саратове. Отключена связь на базах возле НПЗ “ГазПромМаш”, завода «Пирогрупп» и мобцентра. Логистика врага парализована. Работаем точно. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/34S2H9d0Xg
— АТЕШ (@AteshOrg) May 5, 2025
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Фото: Атеш