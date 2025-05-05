В Саратове партизаны сожгли трансформаторную подстанцию – Атеш

Агенты партизанского движения Атеш провели успешную операцию по выводу из строя трансформаторной подстанции в российском Саратове. Диверсия привела к серьезным последствиям для критически важной инфраструктуры оккупантов.

Диверсия партизан в Саратове: что известно о последствиях

— В результате нашей акции было полностью нарушено электроснабжение двух базовых станций сотовой связи, — говорится в сообщении.

В Атеш говорят, что эти станции обеспечивали связь в районах расположения ключевых промышленных объектов Саратова.

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Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Газпроммаш, заводе Пирогрупп, а тиакже “мобилизационном центре, используемом оккупантами для координации своих преступных действий”.

— Прекращение работы этих станций связи серьезно затруднит координацию действий противника, осложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов в организации обороны, — добавили в Атеш.

???? #АТЕШ вывел из строя подстанцию в Саратове. Отключена связь на базах возле НПЗ “ГазПромМаш”, завода «Пирогрупп» и мобцентра. Логистика врага парализована. Работаем точно. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/34S2H9d0Xg — АТЕШ (@AteshOrg) May 5, 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Атеш

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