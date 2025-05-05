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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Саратові партизани спалили трансформаторну підстанцію – Атеш

Диверсія партизанів Атеш у Саратові

Агенти партизанського руху Атеш провели успішну операцію з виведення з ладу трансформаторної підстанції в російському Саратові. Диверсія призвела до серйозних наслідків для критично важливої інфраструктури окупантів.

Диверсія партизанів у Саратові: що відомо про наслідки

– У результаті нашої акції було повністю порушено електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку, – йдеться в повідомленні.

В Атеш кажуть, що ці станції забезпечували зв’язок у районах розташування ключових промислових об’єктів Саратова.

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Йдеться про нафтопереробний завод Газпроммаш, завод Пірогрупп, а також  “мобілізаційний центр, що використовується окупантами для координації своїх злочинних дій”.

– Припинення роботи цих станцій зв’язку серйозно ускладнить координацію дій противника, ускладнить логістику і створить додаткові проблеми для окупантів в організації оборони, – додали в Атеш.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Атеш

Війна в Україні, партизани, Пожежа, Російська агресія, Росія
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