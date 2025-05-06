Конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая

Римско-католические кардиналы соберутся 7 мая на тайный конклав для избрания нового Папы Римского. Дату заседания конклава определили во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане после похорон Папы Франциска в субботу.

Подготовка к конклаву для избрания нового Папы

2 мая пожарные Ватикана установили на крыше Сикстинской капеллы XV века символическую узкую дымовую трубу. Через эту трубу по цвету дыма мир узнает, был ли избран новый Папа Римский, лидер католической церкви. Труба будет хорошо видна с площади Святого Петра, где, как ожидается, соберутся тысячи людей. Для выбора Понтифика требуется большинство в две трети голосов.

5 мая 2025 года, в понедельник утром, в зале синодальных заседаний в Ватикане состоялось десятое общее собрание кардиналов, посвященное подготовке к выбору нового Преемника святого Петра. Как сообщил Маттео Бруни на брифинге для журналистов, в заседании приняли участие 179 кардиналов, среди которых 132 имеют право голосовать на конклаве. Отмечено также, что все кардиналы, которые будут участвовать в выборах нового Папы, уже прибыли в Рим.

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Сейчас идет подготовка к конклаву. Декан Коллегии кардиналов сообщил, что кардинал-камерленг провел жеребьевку комнат для кардиналов. Подчеркнуто, что все они будут проживать в Доме святой Марты, включая также и старую часть комплекса. Заселение кардиналов началось 6 мая после полудня.

Маттео Бруни также отметил, что практически завершена подготовка Сикстинской часовни, а также Дома святой Марты и старого Дома святой Марты. Журналисты не будут иметь доступа к Сикстинской часовне, которая уже охраняется. Пресс-служба опубликует фотографии готового к Конклаву помещения.

Кардиналы могут, по желанию, добраться до часовни пешком, но только по определенному защищенному маршруту. Периметр передвижения кардиналов будет опечатан. Им рекомендуется оставлять мобильные устройства в своих комнатах, поскольку как в Доме святой Марты, так и в Сикстинской часовне связь будет отсутствовать. Все кардиналы получили буклеты с официальными биографиями кардиналов, которые доступны на сайте Святого Престола.

Как будет происходить избрание нового Понтифика

В среду, 7 мая, утром кардиналы отслужат Святую Мессу pro eligendo Romano Pontifice (за выбор Римского Первосвященника) в базилике Святого Петра в Ватикане. Днем состоится вход в Сикстинскую часовню для голосования.

Предыдущие два конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Для избрания нового Папы Римского требуется большинство — две трети голосов конклава. Если консенсуса не достигнут, дополнительные раунды голосования будут продолжаться, пока не появится кандидат с необходимой поддержкой.

Если во время раунда голосования консенсуса нет, бюллетени сжигают. Черный дым, который появляется из трубы Сикстинской капеллы, сигнализирует, что конклав продолжается. Когда появляется белый дым, новый Папа избран.

Напомним, что 21 апреля, в Пасхальный понедельник, умер Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

Джерело: VaticanNews

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