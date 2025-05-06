Сибига анонсировал принятие решений для ускорения создания Спецтрибунала

В ближайшее время будут конкретные решения для ускорения процесса финализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами на открытии выставки новейших образцов вооружения и военной техники украинского производства.

МИД Украины о решении для создания спецтрибунала против РФ

— Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии, — утверждает Сибига.

По его словам, коалиция Core Group уже насчитывает около 40 стран. Сибига рассказал, что лидером и центральным элементом процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.

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Министр иностранных дел Украины поблагодарил за ускорение процесса создания спецтрибунала против России.

Недавно члены основной группы Core Group завершили техническую работу над тремя проектами документов.

Среди них — проекты двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала, его устава и расширенного частичного соглашения об управлении.

Как сообщается, эти три документа планируют передать на политическое рассмотрение.

Журналисты узнали, что 9 мая главы МИД десятков стран, лидеры Украины и Совета Европы во Львове подпишут документы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России.

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