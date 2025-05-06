Сибига анонсировал принятие решений для ускорения создания Спецтрибунала
В ближайшее время будут конкретные решения для ускорения процесса финализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами на открытии выставки новейших образцов вооружения и военной техники украинского производства.
МИД Украины о решении для создания спецтрибунала против РФ
— Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии, — утверждает Сибига.
По его словам, коалиция Core Group уже насчитывает около 40 стран. Сибига рассказал, что лидером и центральным элементом процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.
Министр иностранных дел Украины поблагодарил за ускорение процесса создания спецтрибунала против России.
Недавно члены основной группы Core Group завершили техническую работу над тремя проектами документов.
Среди них — проекты двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала, его устава и расширенного частичного соглашения об управлении.
Как сообщается, эти три документа планируют передать на политическое рассмотрение.
Журналисты узнали, что 9 мая главы МИД десятков стран, лидеры Украины и Совета Европы во Львове подпишут документы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России.