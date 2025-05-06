Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Юлия Захарченко, редактор ленты

Сибига анонсировал принятие решений для ускорения создания Спецтрибунала

Андрій Сибіга
Фото: МИД

В ближайшее время будут конкретные решения для ускорения процесса финализации создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами на открытии выставки новейших образцов вооружения и военной техники украинского производства.

МИД Украины о решении для создания спецтрибунала против РФ

— Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по российскому преступлению агрессии, — утверждает Сибига.

По его словам, коалиция Core Group уже насчитывает около 40 стран. Сибига рассказал, что лидером и центральным элементом процесса выступает Совет Европы и лично генеральный секретарь.

Сейчас смотрят

Министр иностранных дел Украины поблагодарил за ускорение процесса создания спецтрибунала против России.

Недавно члены основной группы Core Group завершили техническую работу над тремя проектами документов.

Среди них — проекты двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала, его устава и расширенного частичного соглашения об управлении.

Как сообщается, эти три документа планируют передать на политическое рассмотрение.

Журналисты узнали, что 9 мая главы МИД десятков стран, лидеры Украины и Совета Европы во Львове подпишут документы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России.

Читайте также
Пострадавшим от военных преступлений трудно в суде, но эти показания станут “кирпичиками” трибунала — Одарюк
Пострадавшим от военных преступлений трудно в суде, но это станет "кирпичиками" трибунала — Одарюк

Источник: Интерфакс-Украина
Андрій Сибіга, Война в Украине, Військові злочини, МЗС України, Суд, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь