Сибіга анонсував ухвалення рішень для прискорення створення Спецтрибуналу

Найближчим часом будуть конкретні рішення для прискорення процесу фіналізації створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами на відкритті виставки новітніх зразків озброєння та військової техніки українського виробництва.

МЗС України про рішення для створення спецтрибуналу проти РФ

– Я підтверджую, що найближчим часом варто очікувати конкретних рішень щодо пришвидшення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії, – стверджує Сибіга.

За його словами, коаліція Core Group вже налічує близько 40 країн. Сибіга розповів, що лідером і центральним елементом процесу виступає Рада Європи та особисто генеральний секретар.

Зараз дивляться

Міністр закордонних справ України подякував за прискорення процесу створення спецтрибуналу проти Росії.

Нещодавно члени основної групи Core Group завершили технічну роботу над трьома проєктами документів.

Серед них – проєкти двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу, його статуту та розширеної часткової угоди про управління.

Як повідомляється, ці три документи планують передати на політичний розгляд.

Журналісти дізналися, що 9 травня глави МЗС десятків країн, лідери України та Ради Європи у Львові підпишуть документи про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

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