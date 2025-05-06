В Польше перевернулся автобус с американскими военными: что известно о ДТП

В ночь с 5 на 6 мая в Польше съехал с дороги и перевернулся автобус с американскими солдатами. Известно о восьми пострадавших.

ДТП в Польше с американскими военными

По информации RMF FM, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, на автомагистрали А4 в Нижней Силезии съехал в кювет.

В автобусе было 35 человек — это американские военные, которые путешествовали из Германии в Литву, что подтвердили полковник Йоанна Клейшмит и пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

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В целом пострадали восемь человек, их жизни ничего не угрожает.

На месте ДТП работали несколько десятков пожарных и две скорые.

Для транспортировки пассажиров предоставили второй автобус.

В конце апреля на скоростной автомагистрали в Варшаве произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса, в котором ехали граждане Украины и Беларуси. По меньшей мере 16 человек получили ранения и госпитализированы.

Фото: Państwowa Straż Pożarna

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