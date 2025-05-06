В Польше перевернулся автобус с американскими военными: что известно о ДТП
В ночь с 5 на 6 мая в Польше съехал с дороги и перевернулся автобус с американскими солдатами. Известно о восьми пострадавших.
ДТП в Польше с американскими военными
По информации RMF FM, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, на автомагистрали А4 в Нижней Силезии съехал в кювет.
В автобусе было 35 человек — это американские военные, которые путешествовали из Германии в Литву, что подтвердили полковник Йоанна Клейшмит и пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
В целом пострадали восемь человек, их жизни ничего не угрожает.
На месте ДТП работали несколько десятков пожарных и две скорые.
Для транспортировки пассажиров предоставили второй автобус.
В конце апреля на скоростной автомагистрали в Варшаве произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса, в котором ехали граждане Украины и Беларуси. По меньшей мере 16 человек получили ранения и госпитализированы.
Фото: Państwowa Straż Pożarna