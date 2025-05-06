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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Польщі перекинувся автобус з американськими військовими: що відомо про ДТП

ДТП у Польщі з американськими військовими

У ніч з 5 на 6 травня у Польщі з’їхав з дороги і перекинувся автобус з американськими солдатами. Відомо про вісьмох постраждалих.

ДТП у Польщі з американськими військовими

За інформацією RMF FM, один з трьох автобусів, що їхали в напрямку Вроцлава, на автомагістралі А4 у Нижній Сілезії з’їхав у кювет.

В автобусі було 35 осіб – це американські військові, які подорожували з Німеччини до Литви, що підтвердили полковник Йоанна Клейшміт та речниця Генерального штабу Збройних сил Польщі.

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Загалом постраждали вісім осіб, їхньому життю нічого не загрожує.

На місці ДТП працювали кілька десятків пожежників і дві швидкі.

Для транспортування пасажирів надали другий автобус.

Наприкінці квітня на швидкісній автомагістралі у Варшаві сталася серйозна аварія за участі пасажирського автобуса, в якому їхали громадяни України та Білорусі. Щонайменше 16 людей дістали поранення та госпіталізовані.

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Фото: Państwowa Straż Pożarna

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