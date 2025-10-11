По данным Федерации американских ученых (FAS), общее количество ядерных боеголовок в мире остается чрезвычайно большим. В начале 2025 года девять государств владели примерно 12 331 боеголовкой.

Факты ICTV узнавали, сколько ядерного оружия у Пакистана.

Количество ядерного оружия в Пакистане

США и Россия вместе держат около 88% мирового ядерного арсенала и 84% боеголовок, находящихся в боевой готовности. Другие ядерные страны пока не видят необходимости в создании более чем нескольких сотен единиц, хотя многие из них продолжают наращивать свои запасы.

Общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, однако темпы этого сокращения замедлились по сравнению с последними тремя десятилетиями. Основным фактором сокращения остается демонтаж старых боеголовок в США и России.

В то же время, в отличие от общей тенденции, количество боеголовок в боевых запасах, то есть тех, которые предназначены для оперативного использования, снова растет. США медленно уменьшают свои арсеналы, Франция и Израиль сохраняют их на стабильном уровне, тогда как Китай, Индия, Северная Корея, Пакистан, Великобритания и, вероятно, Россия наращивают свои запасы.

Согласно данным Федерации американских ученых (FAS) по состоянию на 2025 год, Пакистан имеет ориентировочно 170 ядерных боеголовок.

Когда у Пакистана появилось ядерное оружие

FAS отмечает, что Пакистан публично продемонстрировал свой ядерный потенциал в мае 1998 года серией подземных испытаний. Считается, что страна разрабатывала ядерное оружие в течение многих лет до этого, начиная с 1970-х, в ответ на ядерную программу Индии.

Однако 1998 год является официальной датой, когда Пакистан стал ядерной державой, проведя успешные ядерные испытания.

Ядерная программа Пакистана

Пакистан разработал широкий спектр средств доставки ядерного оружия, включая баллистические ракеты серий Shaheen и Ghauri, крылатые ракеты Babur, а также авиационные платформы. Ведутся работы над морским компонентом ядерной триады, в частности над крылатыми ракетами морского базирования Babur-3.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), арсенал ядерного оружия Пакистана в основном состоит из мобильных баллистических ракет малой и средней дальности, но страна также активно развивает крылатые ракеты.

Объединенные стратегические силы позволяют Пакистану охватить почти всю территорию Индии, а его руководство работает над созданием новейших технологий, в частности ракет с многоразовыми независимыми боевыми блоками, чтобы противостоять развитию индийской системы противоракетной обороны.

В развитии ядерной и ракетной программ Пакистан в значительной степени опирался на техническую помощь со стороны Китая, а также, по имеющимся данным, тесно сотрудничал с Северной Кореей и Ираном.

