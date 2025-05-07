Это позор: Трамп об ударах Индии по Пакистану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил военную операцию Индии против Пакистана, назвав ее “позором“.

Американский лидер заявил, что узнал об этом накануне мероприятия в Овальном кабинете.

Трамп осудил удары Индии по Пакистану

— Это позор. Мы только что услышали об этом, когда входили в двери Овального кабинета… Я думаю, что люди знали, что что-то должно произойти, учитывая предыдущие события. Они боролись в течение длительного времени, в течение многих, многих десятилетий и веков, — сказал он.

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Трамп также выразил надежду, что “это закончится очень быстро”.

В Государственном департаменте США заявили, что пока не могут дать никакой оценки ситуации, однако внимательно следят за развитием событий в этом регионе.

Индия начала операцию Синдур

Утром 7 мая власти Индии объявили о начале военной операции против Пакистана, нанеся удар по его “террористической” инфраструктуре.

Всего было поражено девять целей, откуда, по данным Индии, планировались и координировались атаки на ее территории.

СМИ информируют, что Пакистан якобы нанес ответные удары по целям в Индии. Они также сообщают о жертвах и пострадавших, однако официально правительства двух стран пока ничего не говорят.

Источник : CNN

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