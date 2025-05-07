Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Инфографика
Состояние и недвижимость Даниэля Дюбуа: сколько зарабатывает Динамит
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

Приземлялся на авианосец: США потеряли уже второй истребитель в Красном море

Винищувач-бомбардувальник F/A-18 з ракетою AIM-9 Sidewinder
Фото: Getty Images

Военно-морские силы США потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море — уже второй чуть больше чем за неделю.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять человек, знакомых с этим делом.

США потеряли второй F/A-18 в Красном море

По словам двух собеседников, предварительно известно, что произошел какой-то сбой во время посадки самолета на авианосец. Он упал в море, и его еще не нашли.

Сейчас смотрят

Однако пилот и офицер по системам вооружения успели катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет. Оба живы, но получили незначительные травмы.

Расследование обстоятельств падения самолета продолжается.

Собеседники издания также сообщили, что 6 мая поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов якобы сделала выстрел в сторону авианосца, несмотря на то, что президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня. Пока непонятно, связаны ли эти два инцидента.

Потеря истребителя произошла после того, как 29 апреля другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца. Тогда USS Harry S. Truman совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что и привело к падению истребителя за борт.

Стоимость одного F/A-18 Super Hornet — более $60 млн.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против хуситов в Йемене.

Перед этим в январе он подписал указ, по которому йеменское движение Ансар Аллах (хуситов) зачислено в список иностранных террористических организаций.

Читайте также
Атака хуситов: возле аэропорта Бен-Гурион в Израиле упала баллистическая ракета
Возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Источник: CNN
Йемен, військовий літак, ВМС США, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь