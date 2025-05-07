Давление на Путина должно быть усилено, так как РФ не хочет никакого мира – министр МИД Эстонии

Несмотря на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по окончании войны, РФ продолжает бить по гражданской инфраструктуре в Украине. Это говорит о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет никакого мира и не готов даже к прекращению огня.

Об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

— И правда в том, что президент Трамп предложил Путину выход из этой войны, по крайней мере, прекращение огня. Но чего мы не видим, так это фактически прекращение огня. Минувшей ночью в Украине снова было безумие против гражданского населения, поэтому совершенно очевидно, что Путин не хочет никакого мира и даже не готов к какому-либо прекращению огня, — сказал Цахкна.

Давление на Путина должно быть еще более мощным

Маргус Цахкна отметил, что давление на президента РФ должно быть усилено.

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Министр напомнил, что две недели назад правительство Эстонии решило со следующего года увеличить оборонные расходы уже до 5,4% ВВП.

— Во время встречи НАТО в Гааге (саммит 24-26 июня, — Ред.) мы обсудим новый уровень и скажем, что на самом деле каждый должен учитывать, что целью в будущем должна быть также 5%. Потому что это соответствует оборонным планам НАТО для нашего региона и для Европы. Так что Европа должна сделать больше, — сказал эстонский министр.

Маргус Цахкна говорит, что страны Европы должны взять на себя ответственность, если они стремятся иметь длительный мир и предоставить гарантии военной безопасности Украине.

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