Тиск на Путіна має бути посилено, бо РФ не хоче жодного миру – міністр МЗС Естонії

Не зважаючи на запропонований президентом США Дональдом Трампом план щодо закінчення війни, РФ продовжує бити по цивільній інфраструктурі в Україні. Це вказує на те, що кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче жодного миру і не готовий навіть до припинення вогню.

Про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбувається у Варшаві заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

– І правда в тому, що президент Трамп запропонував Путіну вихід із цієї війни, принаймні припинення вогню. Але чого ми не бачимо, так це фактично припинення вогню. Минулої ночі в Україні знову було божевілля проти цивільного населення, тому цілком очевидно, що Путін не хоче жодного миру і навіть не готовий до будь-якого припинення вогню, – сказав Цахкна.

Тиск на Путіна повинен бути ще потужнішим

Він зауважив, що тиск на президента РФ має бути посилений.

Зараз дивляться

Міністр нагадав, що два тижні тому уряд Естонії вирішив з наступного року збільшити оборонні видатки вже до 5,4% ВВП.

– Під час зустрічі НАТО в Гаазі (саміт 24-26 червня, – Ред.) ми обговоримо новий рівень і скажемо, що насправді кожен повинен враховувати, що ціллю у майбутньому має бути також 5%. Тому що це те, що відповідає оборонним планам НАТО для нашого регіону та для Європи. Тож Європа повинна зробити більше, – сказав естонський міністр.

Маргус Цахкна каже, що країни Європи мають взяти на себе відповідальність, якщо вони прагнуть мати тривалий мир, та надати гарантії військової безпеки Україні.

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