Какая численность населения Индии за последние годы: актуальные данные
Индия — южноазиатская страна на полуострове Индостан. Официальное название — Республика Индия.
По площади страна занимает седьмое место в мире. Ее территория составляет 3 287 590 км².
Индия является первой страной по численности населения (по некоторым данным, второй после КНР).
Какая численность населения в Индии в 2025 году и какая была в другие годы — читайте подробнее на Фактах ICTV.
Какая численность населения Индии в 2025 году и какая будет в будущем
Согласно данным ООН, в 2025 году население Индии составляет 1 461 463 038 человек. Это означает, что она остается самой многочисленной страной мира.
По прогнозам, к 2028 году Индия пересечет рубеж в 1,5 миллиарда населения. Прогнозируется, что численность населения достигнет пика в 2062 году. К 2100 году с 1,70 миллиарда человек количество населения уменьшится до 1,51 миллиарда.
Сейчас на долю Индии приходится лишь 2,4% мировой площади, но она имеет колоссальные показатели мирового населения — 17,78%. Однако прогнозируется, что к 2029 году население страны будет расти медленнее, чем в мире, поэтому ее глобальная доля будет уменьшаться.
К 2100 году 14,79% населения мира будет проживать в Индии, что на 3,01% меньше, чем пиковый уровень в 17,80% в 2029 году.
Население Индии по городам выглядит следующим образом:
- Мумбаи — 12 691 836;
- Дели — 10 927 986;
- Бангалор — 5,104,047;
- Колката — 4,631,392;
- Ченнаи — 4 328 063;
- Ахмадабад — 3 719 710;
- Хайдарабад — 3 597 816;
- Пуна — 2 935 744;
- Сурат — 2 894 504;
- Канпур — 2,823,249.
Индия: численность населения по годам
Общая численность населения основана на фактическом определении населения, которое включает всех жителей независимо от правового статуса или гражданства. Приведенные значения являются среднегодовыми оценками.
Согласно данным:
- население Индии в 2023 году составило 1 428 627 663,00 (на 0,81% больше, чем в 2022 году);
- население Индии в 2022 году составило 1 417 173 173,00 (на 0,68% больше, чем в 2021 году);
- население Индии в 2021 году составило 1 407 563 842,00 (на 0,8% больше, чем в 2020 году);
- население Индии в 2020 году составило 1 396 387 127,00 (на 0,96% больше, чем в 2019 году).
Население Индии в остальные годы выглядит следующим образом:
- 2019 — 1 383 112 050
- 2018 — 1 369 003 306;
- 2017 — 1 354 195 680;
- 2016 — 1 338 636 340;
- 2015 — 1 322 866 505;
- 2014 — 1 307 246 509;
- 2013 — 1 291 132 063;
- 2012 — 1 274 487 215;
- 2011 — 1 257 621 191;
- 2010 — 1 240 613 620.
Посмотреть подробнее информацию о численности населения Индии в предыдущие годы можно по ссылке.
Источник: Worldpopulationreview